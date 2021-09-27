御嶽山噴火から7年 献花式　死者・不明者63人

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死者・行方不明者63人を出した、御嶽山の噴火から7年。

麓の長野県王滝村では、献花式が行われ、遺族らが鎮魂の祈りをささげた。

2014年9月27日、御嶽山が噴火し、58人が死亡し、5人が行方不明となる「戦後最悪の噴火災害」となった。

27日は、麓の王滝村で献花式が行われ、噴火時刻の11時52分に黙とうをささげた。

新型コロナウイルスの影響で、式の参加者は、自治体の関係者に限られたが、遺族や行方不明者の家族も献花に訪れ、冥福を祈った。

息子を亡くした荒井寿雄さん「子どもが死んだとまだ認めたくないんですよね、お化けでも幽霊でもいいから、うちへ来てくれれば(うれしい)」

噴火から7年、犠牲者の追悼と安全への思いを新たにする1日となった。

（FNNプライムオンライン9月27日掲載。元記事はこちら）

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