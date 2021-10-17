「二度とこんな事故は起こしてはならない」岸田首相、福島第1原発を視察　復興への取り組みを説明

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岸田首相は、就任後初めて、福島第1原発を視察した。

福島第1原発を高台から視察した岸田首相は、廃炉に向けた進捗(しんちょく)状況や政府が海洋放出の方針を決めている処理水の説明を受けた。

東日本大震災の津波で大きな被害が出た福島・浪江町では、慰霊碑に黙とうをささげた。

岸田首相は、地元の農産物や加工品を販売する道の駅を視察したほか、富岡町では、住民らとの対話に臨み、復興への政府の取り組みを説明した。

岸田首相「二度とこんな事故は起こしてはならないと、強い思いを持ち、取り組みを進めていかなければならない」

また、処理水の海洋放出については、「先送りできない大変重要な課題だ」と述べ、国際機関と協力し、懸念の払拭(ふっしょく)に全力で取り組む姿勢を示した。

（FNNプライムオンライン10月17日掲載。元記事はこちら

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