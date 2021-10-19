弾道ミサイル2発は日本海へ 国家安全保障会議で分析
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北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射したことを受け、岸田首相は19日午後、国家安全保障会議を開いて情報を分析し、対応を協議した。
岸田首相「今回の北朝鮮によるミサイル発射は、国連安保理決議(違反)であり、強く非難する。SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)の可能性も含め、現在分析中です」
岸田首相は、国家安全保障会議(NSC)を開いたあと、記者団に対し、SLBM(潜水艦発射弾道)ミサイルの可能性を指摘したうえで、「いわゆる敵基地攻撃能力の保有も含め、あらゆる選択肢を検討するよう、本日あらためて確認した」と述べた。
ミサイルをめぐっては、岸防衛相が、「午前10時15分ごろ、北朝鮮の東側から2発の弾道ミサイルを東方向に発射し、朝鮮半島の東の日本海上に落下したと推定される」と説明していた。
（FNNプライムオンライン10月19日掲載。元記事はこちら）
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