長嶋茂雄さんらに勲章授与　文化勲章の親授式

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文化の日の11月3日、皇居で文化勲章の親授式が行われ、元プロ野球選手の長嶋茂雄さん(85)らに、天皇陛下から勲章が授与された。

文化勲章を受章したのは、元プロ野球選手で東京オリンピックの開会式で聖火リレーに参加した長嶋茂雄さんや、歌舞伎俳優の尾上菊五郎さん(79)ら9人。

親授式は、宮殿・松の間で換気など感染防止対策を取ったうえで行われ、陛下は、長嶋さんら出席した6人の受章者に、「おめでとうございます」と声をかけ、1人ひとりに勲章を手渡された。

陛下は、「長年、努力を重ね、大きな業績をおさめ、文化の向上に尽くされたことを誠に喜ばしく思います」と祝福し、長嶋さんに歩み寄ると、「いかがですか。雅子からも、くれぐれもよろしくということです」と声をかけられた。

（FNNプライムオンライン11月3日掲載。元記事はこちら

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