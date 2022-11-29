【速報】死刑求刑48歳女に無期懲役 父と弟殺害事件 大阪地裁
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大阪・堺市で父親と弟を殺害した罪などに問われ、死刑を求刑されていた女に対し、大阪地方裁判所は無期懲役の判決を言い渡した。
足立朱美被告(48)は2018年、堺市中区の実家で父親の富夫さんにインスリンを過剰に注射し、低血糖脳症で殺害したうえ、弟の聖光さんを、練炭自殺を装って殺害した罪などに問われている。
朱美被告は黙秘し、弁護側は「富夫さんは末期がんで死亡した。2人を殺害する動機はなく、検察の立証は不十分」と無罪を主張する一方、検察側は死刑を求刑していた。
そして、29日午後1時半に始まった判決の言い渡しで、大阪地裁は、朱美被告による富夫さんへのインスリン投与は殺害行為などと認定し、無期懲役の判決を言い渡した。
（FNNプライムオンライン11月29日掲載。元記事はこちら）
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