献金の念書「違法性示す要素」 救済新法で損害賠償も
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旧統一教会の被害者救済法案について、岸田首相は、衆議院予算委員会で、自主的に献金したと念書を書かされた場合、むしろ違法性を示す要素となり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性があるとの認識を示した。
立憲民主党・山井和則衆院議員「自主的に献金した旨の念書に署名した場合は、政府案の救済対象、取り消しや、禁止の対象になるのか」
岸田首相「念書を作成させ、あるいは、ビデオ撮影をしているということ自体が、法人等の勧誘の違法性を基礎づける要素の一つとなり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」
岸田首相は、「不当な勧誘を受けて困惑して行った寄付だったと気づいた時から、3年間は取り消すことができる」と強調した。
委員会は、元妻が旧統一教会の信者だった橋田達夫さんも傍聴し、「本当に被害者が救済される法律を作ってほしい」と述べた。
（FNNプライムオンライン11月29日掲載。元記事はこちら）
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