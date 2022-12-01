児童扶養手当など1.7億円詐取か 会津若松市元職員を逮捕
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児童扶養手当960万円余りを、福島・会津若松市からだまし取った詐欺の疑いで、元市職員の男が逮捕された。
男は同様の手口で、1億7,000万円余りを市からだまし取っていた。
逮捕されたのは、会津若松市の元職員・小原龍也容疑者(51)。
警察によると、2022年3月に児童扶養手当の支給を担当していた小原容疑者は、不正なデータを作成し、市から自らの口座に960万3,000円を振り込ませた疑いが持たれている。
小原容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているという。
市は11月、児童扶養手当など1億7,000万円余りをだまし取ったとする調査結果を公表。
小原容疑者を懲戒免職処分にし、詐欺事件として刑事告訴していた。
（FNNプライムオンライン12月1日掲載。元記事はこちら）
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