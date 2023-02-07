日産とルノー対等出資に合意と発表 ルノー救済出資から20年超
Newsfrom Japan経済・ビジネス
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日産自動車は、ルノーとの資本関係を対等にし、ルノーが設立するEV(電気自動車)の新会社に、最大15%出資すると発表した。
日産は6日、提携先のフランス・ルノーの日産への出資比率を43%から15%に引き下げ、お互いの出資比率を対等にする事で、ルノーと正式合意した。
経営危機で6,000億円を超える出資を受けた、1999年以来のルノー有利の資本関係が見直される。
また、日産はルノーが設立するEVの新会社へ最大15%出資し、同じく提携先の三菱自動車も出資を検討するとしている。
日産とルノーは、インドや中南米で協力して新型車を発売するほか、三菱自動車もヨーロッパでルノーと共同で、新型車を開発するなど、3社は連携を強める戦略。
（FNNプライムオンライン2月7日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]