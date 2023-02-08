コロナ「5類」引き下げに期待膨らむ…1月の「景気の先行き」2カ月連続のプラス

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内閣府が公表した1月の「景気ウォッチャー調査」では、景気の実感を示す「現状判断指数」が48.5だった。前月から0.2ポイント低下し、3カ月連続で若干の悪化が続いている。

「物価高や寒波の影響で節約志向が高まっている」（東北のスーパー）などのコメントがあがっている。

2カ月から3カ月後の景気の見通しを聞いた「先行き判断指数」は前月比で2.5ポイント上がり、2カ月連続のプラスだった。

新型コロナの感染症法上の分類が5月に「5類」に引き下げられることを受け、「客の意識が良い方向に向かう」「中国以外のインバウンドにも期待」（東海のホテル）などのコメントが多く寄せられた。

また、「極端な円安の調整は進み、輸入原料のコストが低下し利益が確保できる。賃金も上昇すると予想」（四国の食料品製造業）と円安の一服に関する声も集まっている。

（FNNプライムオンライン2月8日掲載。元記事はこちら）

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