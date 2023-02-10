トルコ・シリア地震で企業の支援続々…ソニーは3100万円、三菱電機2000万円
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トルコ・シリアで発生した大地震は、死者が2万人を超えた。
支援を表明している各企業の対応をまとめた。
･サントリーHD
トルコ大使館経由で1000万円、国連WFP協会に1000万円の合計2000万円の義捐金
･みずほフィナンシャルグループ
救援や被災地復旧、長期的な人道支援に役立て玲頂くため1000万円を寄付
･ソニーグループ
トルコとシリアで発生した地震の被災者への支援金として、あわせて約3100万円を国際NGOなどに寄付すると発表。
･三菱電機
駐日トルコ大使館を通じて2000万円を寄付すると発表
･公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
駐日トルコ大使館を通じて1000万円を寄付すると発表。
･富士フイルムホールディングス
NPO法人ジャパン・プラットフォームへの1000万円の支援金と、被災者を医療面でサポートするため、合計4000万円相当の医療機器（携帯型X線撮影装置および超音波画像診断装置など）を無償提供
･ダイドーグループHD
義援金1000万円の拠出を決定
･船井電機
日本赤十字社を通じて100万円を寄付
（FNNプライムオンライン2月10日掲載。元記事はこちら）
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