マスク 3月13日から個人判断　混雑した電車内 着用推奨へ

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政府は、新型コロナウイルス対策のマスク着用について、3月13日から「屋内・屋外を問わず、個人の判断に委ねる」ことを基本として緩和する方針を正式に決めた。

加藤厚労相「マスクについて、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取り扱いを改め、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する」

政府は、新型コロナの法律上の位置付けを、5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げるが、これに先立ち、マスク着用について、3月13日から「屋内・屋外を問わず、個人の判断に委ねる」ことを基本として、緩和する方針を正式に決めた。

全員の着席が可能な新幹線や高速バス、貸し切りバスなどではマスクを外すことを容認する一方で、通勤ラッシュ時の混雑した電車やバスでは、引き続き着用を推奨する方針。

（FNNプライムオンライン2月10日掲載。元記事はこちら）

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