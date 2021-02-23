苫小牧の魅力も発信 漫画「ダイヤのＡ」グッズ販売 観光協会

Newsfrom Japan

苫小牧観光協会は１９日、人気漫画「ダイヤのＡ（エース）ａｃｔ2（アクトツー）」のグッズ販売を開始した。Ｔシャツや缶バッジなど６品目計２０種類を用意。ハスカップやホッキカレーなどが描かれた商品もあり、苫小牧の魅力を発信している。



苫小牧観光案内所にあるダイヤのＡａｃｔ2のグッズコーナー

商品は▽Ｔシャツ（税込み３６３０円）▽アクリルキーホルダー（同６６０円）▽アクリルスタンド（同１３２０円）▽缶バッジ（同５５０円）▽名刺（同１１００円）▽クリアファイル（同５５０円）。苫小牧観光案内所や道の駅ウトナイ湖、東京キャラクターストリート（東京都千代田区、３月４日まで期間限定）で販売している。

ダイヤのＡは、漫画家寺嶋裕二さんが描く高校球児たちのドラマ。作品に苫小牧出身のキャラクターとして、主人公のライバルである降谷暁と南北海道代表の甲子園出場校・巨摩大藤巻（こまだいふじまき）高校のピッチャー本郷正宗が登場することから、昨年、苫小牧とのコラボレーションが実現した。

同協会の担当者は「初日からファンがたくさん購入していた。状況によって、新しい商品の販売も検討したい」と話した。

（苫小牧民報社／全国12新聞社加盟 全国郷土紙連合、元記事はこちら）

http://kyodoshi.com/

[Copyright The Tomakomai Minpo Co.,Ltd./Kyodoshi conference. All rights reserved.]