知事　離島訪問前にＰＣＲ検査を　感染予防に協力呼び掛け

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感染予防対策への協力を改めて呼び掛ける玉城デニー知事＝8日、県庁

【那覇】新型コロナウイルスの拡大に伴う県独自の緊急事態宣言が終了して1週間余が経過した8日、玉城デニー知事は県庁で会見し、離島への帰省や訪問などを検討している人への事前のＰＣＲ検査受検や、健康観察の徹底など感染予防対策への協力を改めて呼び掛けた。

県内では宣言期間と比べて新規感染者は減少しているものの、依然として医療機関や福祉施設、飲食店などでクラスター（感染者集団）が発生している。

玉城知事は昨年8月の第2波の際の緊急事態宣言解除後に新規感染者数がじわじわと増加した状況に触れ、「今は再発を警戒している段階」と強調。県経済の回復につなげるため、県民一人一人の感染予防対策の再認識と徹底を求めた。

聖火リレーについては「屋外でも密にならないことなどを参加者や関係者に加え、沿道で応援する方々も念頭に置いて取り組んでほしい」と述べた。

（八重山毎日新聞／全国12新聞社加盟 全国郷土紙連合、元記事はこちら）

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