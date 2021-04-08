森の闇に幻想的な光 シイノトモシビダケ、６月ごろまで出現 奄美自然観察の森
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スダジイなどが茂る鹿児島県龍郷町（奄美大島）の奄美自然観察の森で、光るキノコの一種「シイノトモシビダケ」が姿を見せ始めた。森の闇にほのかな緑色の光を放ち、幻想的な世界が広がっている。同地では６月ごろまで観察できる。
シイノトモシビダケは朽ちたシイの木の根元や幹などに生え、柄の長さは約２～３センチ、釣り鐘状のかさも２センチほどしか成長しない。夜になると、かさと柄の全体が発光する。
今年は３月下旬ごろの雨と気温の上昇で、例年より約半月早い今月１日に初めて確認。自然観察指導員の川畑力さん（４１）は「環境に負担を掛けないよう、注意して観察してほしい」と話している。
（南海日日新聞社／全国12新聞社加盟 全国郷土紙連合、元記事はこちら）
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