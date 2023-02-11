ダートで活躍 名馬たちの栄光ずらり ノーザンホースパーク 苫小牧

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苫小牧市美沢のノーザンホースパークは、中央競馬などのダートＧ1を制した名馬６頭の優勝トロフィーや優勝レイなど記念品１３点を集めた特別展「ダートで活躍した名馬たち」を開いている。４月９日まで。



ダートで活躍した名馬の記念品を展示

中央競馬で毎年最初に行われるダートＧ1フェブラリーステークス（１９日、東京）に合わせて企画した。

同パークでは、ダートＧ1・Ｊｐｎ1レース９勝のヴァーミリアンが余生を過ごし、ほぼいつでも見学できるとあり、同馬の記念品を中心に展示。この他、カネヒキリやクロフネなど競馬ファンなら誰もが知る名馬の栄光の品々が並ぶ。

入園料（冬季料金で大人５００円、小学生２００円）のみで見学できる。問い合わせは同パーク 電話０１４４（５８）２１１６。

（苫小牧民報社 全国12新聞社加盟 全国郷土紙連合。元記事はこちら）

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