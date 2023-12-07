「森の小人」ごあいさつ きょう大雪 リュウキュウツチトリモチ開花
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12月7日は二十四節気のひとつ「大雪」。暦の上では、この日から本格的な冬が到来するころとされる。
八重山地方は6日、気圧の谷の影響で曇りや雨の天気となり、最高気温は石垣島で25・6度、西表島で23・0度、与那国島で23・2度となった。
林内ではリュウキュウツチトリモチの開花が始まった。かわいらしいピンク色の花が地中から顔を出した姿は「森の小人」のよう。キノコのように見えるがクロヨナやリュウキュウガキ、オオバギなどの根に寄生する植物で沖縄県の準絶滅危惧種に指定されている。
沖縄気象台によると7日は、高気圧に覆われておおむね晴れるが、所により一時雨が降る見込み。
（八重山毎日新聞 全国12新聞社加盟 全国郷土紙連合。元記事はこちら）
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