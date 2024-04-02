ミンククジラ４頭水揚げ 商業捕鯨スタート【根室】
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【根室】日本小型捕鯨協会（本部・福岡）所属の捕鯨船によるオホーツク海沖の商業捕鯨が１日から始まり、初日は根室港にミンククジラ４頭が水揚げされた。
商業捕鯨のオホーツク枠のミンククジラの頭数は３３頭。漁期は年内で協会加盟の太地町漁協（和歌山県）の「第７勝丸」（３２㌧）、外房捕鯨（千葉県）の「第５１純友丸」（３０㌧）、鮎川捕鯨（宮城県）の「第８幸栄丸」（３２㌧）、「第３大勝丸」（１９㌧）の４隻が着業し、初日は各船１頭ずつ４頭捕獲した。
このうち、１頭目を水揚げした純友丸は午前５時ごろに釧路から出港し、正午ごろから操業を始め、根室港から北東１６㌔で捕獲。午後２時２０分ごろに根室港に帰港し、体長８・３㍍、重さ４・４㌧の雌のミンククジラを水揚げした。純友丸が捕獲したクジラは勝丸のクジラとともに釧路に、大勝丸と幸栄丸のクジラは網走に運んで解体するという。
同協会の貝良文会長（６４）は「このクジラは本当に大きくてよく太っていますので、脂があっておいしいと思います。ぜひ皆さんに食べていただきたい」と話していた。
同漁では昨年も４月３日からオホーツク海沖での商業捕鯨を行い、初日は根室港に３頭を水揚げするなど、根室海峡で枠上限の３３頭を水揚げしている。
（釧路新聞社 全国12新聞社加盟 全国郷土紙連合。元記事はこちら）
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