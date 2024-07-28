その瞬間を見逃すな！ : パリ五輪柔道 メダル争いは日本時間午後11時台～

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柔道はトーナメント方式で行われるが、単純な勝ち上がりだけでなく、準々決勝以上の試合は敗者にもメダルのチャンスがあり、銅メダルは2人に与えられる。メダルのかかる戦いは日本時間午後11時台にスタート。少々夜更かしすれば、リアルタイムで見られる時間帯。女子（F）と男子（M）の順番は1日ごとに入れ替わる。

（F）　敗者復活戦（準々決勝敗退の4人による2試合）

（F）  準決勝（準々決勝勝者4人による2試合）→勝てば銀以上確定

（M）　敗者復活戦（準々決勝敗退の4人による2試合）

（M）  準決勝（準々決勝勝者4人による2試合）→勝てば銀以上確定

（F）  3位決定戦（敗者復活戦勝者と準決勝敗者による2試合）→2人の勝者に銅

（F）　 決勝

（M）  3位決定戦（敗者復活戦勝者と準決勝敗者による2試合）→2人の勝者に銅

（M）　 決勝

（注 : 深夜から始まるのはメダル争いで、試合は日本時間夕刻からスタートする）

【7月27日深夜～28日未明】

女子48キロ級   角田夏実選手
男子60キロ級   永山竜樹選手■ 

【7月28日深夜～29日未明】　

男子66キロ級　阿部一二三選手
女子52キロ級　阿部詩選手→2回戦敗退、五輪連覇逃す

【7月29日深夜～30日未明】

女子57キロ級　舟久保遥香選手
男子77キロ級　橋本壮市選手

【7月30日深夜～31日未明】

男子81キロ級　永瀬貴規選手
女子63キロ級　高市未来選手

【7月31日深夜～8月1日未明】

女子70キロ級　新添左季選手
男子77キロ級　村尾三四郎選手

【8月1日深夜～2日未明】

男子100キロ級　ウルフ アロン選手
女子78キロ級　  高山莉加選手

【8月2日深夜～3日未明】

女子78キロ超級　曽根輝選手
男子100キロ超級　斉藤立選手

【8月3日深夜～】

混合団体

バナー写真：PIXTA

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