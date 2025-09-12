総裁選候補者はどんな人？：茂木敏充氏
茂木敏充氏
- 現在のポスト：なし
- 生年月日 / 年齢：1955年10月7日 / 69歳
- 出身：栃木県足利市
- 学歴：東京大学経済学部、米ハーバード大学大学院修了（公共政策）
- 国政以前：丸紅、読売新聞政治部記者、マッキンゼー社コンサルタント
- 選挙区 / 当選回数：栃木5区 / 11回（政界入りは1993年の衆院選。旧栃木2区から日本新党公認で出馬し、トップ当選）
- 派閥：茂木派（解散）
- 主な党要職・閣僚経験：金融・行革担当相、経済産業相、党政調会長、経済財政政策担当相、外務相、党幹事長
- 出馬表明会見：9月10日。日本維新の会と国民民主党との新たな連立の枠組みを追求、自民党が7月の参院選で公約した1人2万円の現金給付の見送り、物価高対策の地方交付金の創設など。
- トピックス：トランプ米大統領に「タフネゴシエーター」と言わせるほど実務能力は高い。閣僚、党務の重要ポストを歴任するも、2024年9月の総裁選では候補者9人のうち6位に終わった。政界では名だたるヘビースモーカー。喜怒哀楽が激しく、「瞬間湯沸かし器」との異名も。
- 語録：2024年の衆院選と25年6月の東京都議選、参院選での大敗を踏まえて石破首相に対し、「3連敗、スリーアウトチェンジみたいな状況だ」（2025年7月26日、自身のYouTube番組で）
バナー写真：記者会見で自民党総裁選への立候補を正式に表明した茂木敏充前幹事長＝2025年9月10日、衆院第2議員会館（Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect）