自民党総裁選2025

総裁選候補者はどんな人？：高市早苗氏

政治・外交

高市早苗氏

  • 現在のポスト：党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会会長
  • 生年月日 / 年齢：1961年3月7日 / 64歳
  • 出身：奈良県
  • 学歴：神戸大学経営学部
  • 国政以前：松下政経塾
  • 選挙区 / 当選回数：奈良2区 / 10回
  • 派閥：無派閥
  • 主な党要職・閣僚経験：経済安全保障担当相、内閣府特命担当相、総務相、党政調会長
  • トピックス：2021年の総裁選初挑戦は当時の安倍晋三首相の後押しで、議員票では河野太郎氏を上回る2位の票を獲得。24年の前回は1回目投票で首位となったが、決選投票で石破茂首相に逆転で敗れた。安倍氏亡き後、「安倍路線の継承」を掲げる。プロ野球・阪神タイガースの熱烈ファンで、学生時代はヘビーメタルバンドのドラマー。苦境の際はB’zの『ALONE』を聴いて自らを鼓舞した。「ラーメンをこよなく愛する国会議員の会」メンバーでSNSに自作ラーメンの画像を投稿している。
  • 語録：レストアされたかつての愛車トヨタ・スープラを運転して「もう最高のエンジン音がよみがえってまいりました。大声で歌いながら運転しました」（23年1月6日、自身のYouTubeチャンネルで）

バナー写真：2024年に行われた自民党総裁選の決選投票前に演説する高市早苗氏＝9月27日（ロイター）

自民党 総裁選