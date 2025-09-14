総裁選候補者はどんな人？：高市早苗氏

自民党総裁選2025

高市早苗氏

現在のポスト： 党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会会長

経済安全保障担当相、内閣府特命担当相、総務相、党政調会長 トピックス： 2021年の総裁選初挑戦は当時の安倍晋三首相の後押しで、議員票では河野太郎氏を上回る2位の票を獲得。24年の前回は1回目投票で首位となったが、決選投票で石破茂首相に逆転で敗れた。安倍氏亡き後、「安倍路線の継承」を掲げる。プロ野球・阪神タイガースの熱烈ファンで、学生時代はヘビーメタルバンドのドラマー。苦境の際はB’zの『ALONE』を聴いて自らを鼓舞した。「ラーメンをこよなく愛する国会議員の会」メンバーでSNSに自作ラーメンの画像を投稿している。

バナー写真：2024年に行われた自民党総裁選の決選投票前に演説する高市早苗氏＝9月27日（ロイター）