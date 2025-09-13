総裁選候補者はどんな人？：小林鷹之氏
小林鷹之氏
- 現在のポスト：自民党知的財産戦略調査会会長、安全保障調査会副会長、経済安全保障推進本部本部長など
- 生年月日 / 年齢：1974年11月29日 / 50歳
- 出身：千葉県八千代市
- 学歴：東京大学法学部、米ハーバード大ケネディ行政大学院
- 国政以前：大蔵（財務）省
- 選挙区 / 当選回数：千葉2区 / 5回
- 派閥：二階派（解散）
- 主な党要職・閣僚経験：経済安全保障担当相（2021年、岸田内閣）
- トピックス：2024年9月の自民党総裁選に出馬し、1回目の投票で9人のうち5位に終わった。国会議員票の獲得は41票。21年の総裁選では高市早苗氏の推薦人に名を連ねた。ニックネームは「コバホーク」。趣味は御輿渡御（みこしとぎょ）とマラソン。
- 語録：
- 石破茂首相の退陣表明を受けて「自民党再生のラストチャンスだ。誰が総理・総裁になったとしても、ベテランも若手も『ワン自民』としてまとまれるような体制を作ることが急務だ」（25年9月7日）
- 「祖父が中国で戦死し、遺族の一人として参拝した。国、国民、そして平和を守り抜くために全力を尽くす覚悟を新たにした」（25年8月15日に靖国神社に参拝して＝16日付朝日新聞）
- （憲法改正について）「緊急事態条項の新設と自衛隊の明記は喫緊の課題だ。早期の発議に向けて最大限の熱量を持って取り組む」（24年8月の総裁選出馬会見）
- 「日本のプレゼンスを高めたいと思い政治家になりました。尊敬する政治家を一人挙げるとすれば中曽根康弘元首相です」（24年7月、産経新聞とのインタビュー）
バナー写真：記者団の質問に答える小林鷹之元経済安全保障担当相＝2025年9月11日、国会内（時事）