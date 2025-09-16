総裁選候補者はどんな人？：小泉進次郎氏

自民党総裁選2025

Newsfrom Japan

小泉進次郎氏

現在のポスト： 農林水産相

農林水産相 生年月日 / 年齢： 1981年4月14日 / 44歳

1981年4月14日 / 44歳 出身： 神奈川県横須賀市

神奈川県横須賀市 学歴： 関東学院大学経済学部、米コロンビア大学大学院政治学部修了

関東学院大学経済学部、米コロンビア大学大学院政治学部修了 国政以前： 米戦略国際問題研究所（CSIS）研究員、衆院議員小泉純一郎（実父）秘書

米戦略国際問題研究所（CSIS）研究員、衆院議員小泉純一郎（実父）秘書 選挙区 / 当選回数： 神奈川11区 / 6回（初当選は自民党が野党に転落した2009年の衆院選）

神奈川11区 / 6回（初当選は自民党が野党に転落した2009年の衆院選） 派閥： 無派閥

無派閥 主な党要職・閣僚経験： 環境相、党水産総合調査会長、党選対委員長、党厚生労働部会長、党農林部会長、党青年局長

環境相、党水産総合調査会長、党選対委員長、党厚生労働部会長、党農林部会長、党青年局長 トピックス： 曽祖父は小泉又次郎元逓信相、祖父は小泉純也元防衛庁長官、父は小泉純一郎元首相と4代続けて国政に携わり「政界のプリンス」とも呼ばれる。19年、安倍晋三内閣で環境相に就任。男性として戦後最年少（当時38歳）の閣僚となった。前回24年の自民党総裁選では当初、国民的な人気から本命視されていたが、1回目の投票で3位となり決選投票に進めなかった。妻はフリーアナウンサーの滝川クリステルさん。2児の父。兄はタレントの小泉孝太郎さん。小学校から高校まで野球を続けた「体育会系」。首相になれば、伊藤博文と並び最年少の44歳での就任となる。

語録： 「In politics there are so many issues, sometimes boring. On tackling such a big-scale issue like climate change, it's got to be fun, it's got to be cool. It's got to be sexy too.」（日本語訳：「政治にはさまざまな問題があって時に退屈だが、気候変動のような大きな問題への取り組みは、楽しく、かっこよく、そしてセクシーでもあるべきだ」（19年9月22日、米ニューヨークでの国連気候行動サミット非公式会合の後の記者会見で） 「私が総理になったら（同じ40代の金正恩総書記と）同世代同士のトップになる。父親同士（小泉純一郎首相と金正日総書記）が会っている。そういった歴史の中で関係を築いた礎のもとに、今までのアプローチにとらわれない、前提条件をつけない、同世代同士、新たな対話の機会を模索したい」（24年9月14日、日本記者クラブの自民党総裁選立候補者討論会で）



バナー写真：閣議後の記者会見をする小泉進次郎農林水産相＝2025年9月12日（時事）