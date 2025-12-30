追悼：2025年に亡くなった著名人

Newsfrom Japan

「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さん、日本を代表する名俳優の仲代達矢さん、茶道の千玄室さん、元首相の村山富市さん…。 2025年にこの世を去った人々を振り返る。（一部敬称略）

1月5日

李恢成（り・かいせい、イ・フェソン）さん（89）＝作家

外国人として初めて芥川賞を受け、在日コリアンの体験や歴史を題材にした作品を数多く発表した在日文学の旗手。「見果てぬ夢」「百年の旅人たち」などの作品で注目を集めた。1935年、旧樺太生まれ。戦後は札幌市に移住。早稲田大学文学部卒業。朝鮮新報記者などを経て、1969年に「またふたたびの道」で群像新人文学賞を受け、作家デビューした。72年に「砧（きぬた）をうつ女」で芥川賞。晩年は自らの歩みを集大成した長編「地上生活者」に取り組んだ。

2月3日

吉田義男（よしだ・よしお）さん（91）＝野球選手・監督

華麗で軽快なプレーぶりから「今牛若丸」と呼ばれた、阪神タイガースの名遊撃手。引退後は3度にわたり阪神の監督を務め、1985年にはバース、掛布、岡田の強力クリーンアップを率いて、球団史上初の日本一を達成した。京都市出身。1953年に立命館大を中退してプロ入りし、17年間でベストナイン9回、2回の盗塁王に輝いた。89年から95年まで、野球のフランス代表監督として国際的な競技の普及・育成にも貢献した。選手時代の背番号23は阪神の永久欠番。92年に野球殿堂入りした。



西武に勝利して日本一に輝き、胴上げされる阪神の吉田義男監督（中央）＝1985年11月2日、西武球場（時事）

3月11日

いしだあゆみさん（76）＝歌手・俳優

1968年発売の「ブルー・ライト・ヨコハマ」が、シングル販売枚数150万枚を超える大ヒット。「あなたならどうする」（70年）もヒットし、透明感ある歌声で人々を魅了した。俳優としても幅広く活躍し、映画では87年に「火宅の人」「時計 Adieu l’Hiver」で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。ドラマ「金曜日の妻たちへ」や「北の国から」などでも大きな存在感を示した。大阪府池田市出身。14歳で上京して作曲家の故いずみたくさんに師事した。歌手としてはまた、ティン・パン・アレーと共演したアルバム『アワー・コネクション』（77年）がシティポップの名盤として評価されている。



いしだあゆみさん＝1983年2月撮影（共同）

3月25日

篠田正浩（しのだ・まさひろ）さん（94）＝映画監督

「心中天網島」（1969年）、「瀬戸内少年野球団」（84年）など、多彩な映画作品を世に出した。86年には近松門左衛門原作の豪華大作「鑓（やり）の権三（ごんざ）」でベルリン国際映画祭の銀熊賞を受賞した。岐阜県生まれ。早稲田大学在学中は競走部に所属し、箱根駅伝に出場した経歴を持つ。1953年に松竹へ入社し、60年に若いミュージシャンたちの闘いを描いた「恋の片道切符」で監督デビュー。前衛的な表現で。大島渚や吉田喜重らとともに「松竹ヌーベルバーグ」の旗手として注目された。65年に松竹を退社し、「表現社」を設立。近松作の「心中天網島」が高い評価を得た。2003年の「スパイ・ゾルゲ」を最後に監督を引退。妻は女優の岩下志麻さん。

6月3日

長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん（89）＝野球選手・監督

東京六大学野球（立教大学）、読売ジャイアンツ（巨人）のスター選手として絶大な人気を誇り、巨人と日本代表の監督も務めて「ミスタープロ野球」と呼ばれた。1959年の天覧試合でのサヨナラホームラン、「わが巨人軍は永久に不滅です」と語った現役引退スピーチなどは、あまりにも有名。「記録より記憶に残る男」として、多くの野球ファンに愛された。千葉県佐倉市出身。大学時代に六大学リーグ通算新記録の8本塁打を放ち、58年に巨人へ入団。デビュー戦で、国鉄のエース金田正一に4打席連続三振を喫したが、8月には4番打者となった。華やかなプレーで人気を集め、川上哲治監督の下で王貞治とともにV9時代を支えた。通算成績は打率3割5厘、2471安打、444本塁打。首位打者6回、本塁打王2回、打点王5回、MVP5回。

人々の記憶に残る背番号「3」

74年に現役を引退後、巨人監督に就任。76年からリーグ連覇を果たしたが日本一にはなれず、80年に事実上解任された。88年に野球殿堂入り。93年に監督に復帰すると、94年に初の日本一を達成した。2001年に勇退し、終身名誉監督に。02年にはアテネ五輪の出場を目指す日本代表監督となり、アジア予選を突破したが、04年3月に脳梗塞（こうそく）を発症し、五輪での指揮を断念した。21年、文化勲章を受章。現役時の背番号「3」は巨人の永久欠番。

7月14日

井上萬二（いのうえ・まんじ）さん（96）＝陶芸家

色彩の美しい有田焼の中にあって、一貫して白磁の研究に打ち込み、透き通るような白磁の美しさで高い評価を得た。1995年には重要無形文化財「白磁」保持者（人間国宝）に認定され、日本陶芸界を代表する存在として知られた。1929年、佐賀県有田町生まれ。父は製陶所の経営者。海軍航空兵として終戦を迎え、その後12代酒井田柿右衛門の工房で修業した。ろくろの名人、初代奥川忠右衛門にも学んだ。71年、42歳で「井上萬二窯」を創業。端正な形と澄んだ白色を追求し続け、作品は数々の展覧会で受賞を重ねた。1969年に米ペンシルベニア州立大学から招聘され、若者に作陶を指導。米国での指導は20回以上に及び、有田焼の伝統を世界に伝える役割を果たした。

参考：井上萬二窯 公式サイト

7月18日

田宮俊作（たみや・しゅんさく）さん（98）＝模型メーカー「タミヤ」会長

父が創業した木製模型製造会社に1958年に入社し、まもなくプラモデルの製造を開始。77年にタミヤの前身となる「田宮模型」社長に就任。タミヤを世界的なブランドに成長させた。ヒット商品の「ミニ四駆」も生み出した。1934年、静岡市生まれ。小学校の授業で作った模型飛行機がうまくできたことをきっかけに、模型のとりこになったという。プラモデル参入後は、古書店をめぐって戦車や自動車、航空機の資料を集めたり、可能なら実物を買ったりして細部を確かめ、自ら模型の設計図を描いた。タミヤの製品は精密な設計と高い品質で世界中のファンに支持されている。

8月10日

釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さん（81）＝サッカー選手・監督

日本サッカー界が生んだ、世界レベルのストライカー。1968年のメキシコ五輪では日本の銅メダル獲得に貢献した。1944年、京都市生まれ。早稲田大学に進み、64年に19歳で日本代表デビュー、同年の東京五輪に出場した。卒業後はヤンマーディーゼルに入団。日本リーグで通算202得点を記録し、7度の得点王に輝いた。68年メキシコ五輪では7得点を挙げて得点王となり、3位決定戦のメキシコ戦では2得点を挙げて勝利の原動力となった。国際Aマッチ76試合で75得点は今も男子歴代最多記録。

日韓W杯の成功にも尽力

引退後はヤンマー監督を務め、93年のJリーグ発足時にはガンバ大阪の監督就任。日本サッカー協会副会長として2002年日韓W杯の成功にも尽力した。1995年には参議院議員に当選し、政治活動にも関わった。05年に日本サッカー殿堂入り。



引退記念試合でプレーする、ヤンマー・釜本邦茂選手＝1984年8月25日、東京・国立競技場（時事）

8月14日

千玄室（せん・げんしつ）さん（102）＝茶道裏千家15代家元

茶道を通じた国際交流に尽力し、国連本部やバチカン、海外の数々の大学で茶会を開いて世界平和を訴えた。1997年に文化勲章を受章。晩年は日本の国連親善大使やユネスコ親善大使を務めた。1923年、京都市生まれ。第2次世界大戦中の43年、学徒出陣で海軍に入隊し、志願して特攻隊員に。しかし、出撃することなく終戦を迎えた。64年に15代千宗室を襲名し、裏千家の指導者に就任した。2002年に長男に家元を譲り、玄室に改名した。特攻隊の生き残りとして、祖先である千利休が説いた精神をもとに「一わん（いちわん）からピースフルネスを」を提唱。「茶の湯外交」で70カ国以上を訪れ、日本の文化と伝統を海外に発信した。



米海軍兵学校の学生に茶道を手ほどきする千玄室さん＝2008年4月、米メリーランド州アナポリス（時事）

9月4日

橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男）さん（82）＝歌手

1962年に吉永小百合とのデュエット「いつでも夢を」が大ヒットし、19歳で日本レコード大賞を受賞。舟木一夫、西郷輝彦とともに「御三家」と呼ばれ、青春歌謡の黄金期を築いた。1943年、東京生まれ。作曲家の吉田正に師事し、60年のデビュー曲「潮来笠」で一躍スターとなった。66年にはムード歌謡の「霧氷」で再び日本レコード大賞を受賞。邦楽に初めてエレキサウンドを取り入れた「恋をするなら」（64年）、人気劇画のイメージソング「子連れ狼」（71年）など次々とヒット曲を生んだ。NHK紅白歌合戦には通算19回出場。2025年にはアルツハイマー型認知症を公表し、入退院を繰り返していた。



1966年レコード大賞に選ばれた橋幸夫さん（前列左）、特別賞の加山雄三さん（同右）、新人賞の加藤登紀子さん（後列左）と荒木一郎さん（同右）＝1966年12月2日、東京・日生劇場（時事）

9月5日

成田真由美（なりた・まゆみ）さん（55）＝パラ水泳選手

1996年のアトランタ大会からシドニー、アテネ、北京と4大会連続でパラリンピックに出場。自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、個人メドレーなど幅広い種目をこなし、通算で金15、銀3、銅2と計20個のメダルを獲得した。その圧倒的な強さから「水の女王」と呼ばれ、日本のパラスポーツ界を象徴する存在となった。1970年川崎市生まれ。中学生のとき脊髄（せきずい）炎で下半身不随となり、車いすの生活となった。もともとスポーツが好きで、23歳で水泳を始める前は陸上やチェアスキーに取り組んでいた。2016年のリオデジャネイロ大会、21年の東京大会にも出場。引退後は講演や解説などの活動を通じ、パラスポーツの発展に尽力した。死去する3カ月前に肝内胆管がんと診断されたという。



パラリンピック・アテネ大会の競泳で、自己最多の7個の金メダルと1個の銅メダルを獲得し、笑顔の成田真由美さん＝2004年9月28日、ギリシャ・アテネ（時事）

10月17日

村山富市（むらやま・とみいち）さん（101）＝元首相

1994年に自民党・社会党・新党さきがけによる「自社さ連立政権」の合意を受け、第81代首相に就任。95年、戦後50年を総括する「村山談話」を発表し、日本の植民地支配と侵略を認めて「痛切な反省」と「心からのおわび」を明記した。この談話は歴史認識に関する政府の公式見解となり、後の歴代内閣にも継承された。1924年、大分市生まれ。高等小学校を卒業後に上京し、町工場で働きながら東京市立商業学校の夜間部、明治大学専門部で学んだ。44年に召集され、陸軍に入隊。戦後は故郷の漁村民主化運動に加わり、日本社会党に入党した。市議、県議を経て1972年に衆議院議員に初当選。国会対策委員長、委員長を歴任した。

阪神淡路大震災、オウム事件…

首相就任後は自衛隊合憲や日米安保堅持を表明し、従来の党方針を大きく転換。95年には阪神淡路大震災、オウム真理教事件に見舞われ、初動対応の遅れが批判を浴びた。96年に退陣後も党名を改称した社民党の再建に尽力し、平和主義を掲げ続けた。庶民的で温厚な人側で知られ、地元では「トンちゃん」の愛称で親しまれた。



戦後50年に当たり首相談話を発表する村山富市首相＝1995年8月15日、東京・首相官邸（時事）

11月8日

仲代達矢（なかだい・たつや）さん（92）＝俳優

黒澤明監督の「用心棒」（1961年）「椿三十郎」（62年）「影武者」（80年）などに出演し、国際的にも高い評価を得た現代日本を代表する俳優。また、妻で俳優の故・宮崎恭子と「無名塾」を設立し、若手俳優の育成に尽力した。1932年、東京生まれ。俳優座養成所を経て、55年に劇団俳優座に入団。映画では、小林正樹監督の「人間の條件」（59～61年）で注目され、60年代に黒澤監督作品でスターの座に駆け上がった。主演した「影武者」は、カンヌ国際映画祭の最高賞に輝いた。舞台でも「どん底」「リチャード三世」「ドライビング・ミス・デイジー」などで観客を沸かせた。「無名塾」は役所広司や益岡徹、若村麻由美らを輩出。合宿地として通った縁で設立に関わった能登演劇堂（石川県七尾市）では名誉館長を務め、公演も続けてきた。2007年に文化功労者。15年に文化勲章を受章した。



文化勲章に選ばれ記者会見する俳優の仲代達矢さん＝2015 年10月25日、東京都世田谷区の無名塾仲代劇堂（時事）

12月17日

内館牧子（うちだて・まきこ）さん（77）＝脚本家

東京下町を舞台に、ヒロインが大好きな相撲に関わる道を切り開いていく姿を描いた朝の連続テレビ小説「ひらり」で注目される。熱烈な相撲ファンで、2000年から10年間、女性初の横綱審議委員を務めた。任期中に横綱に昇進した朝青龍に対しては、品格を問い、苦言を呈し続けた。03年に東北大大学院に入学、相撲の女人禁制について研究、同大相撲部の監督も務めた。老いをテーマとした「終わった人」「すぐ死ぬんだから」などの長編小説も手掛けた。

12月23日

尾崎将司（おざき・まさし）さん（78）＝プロゴルファー

男子ゴルフの国内ツアーで史上最多の通算94勝を挙げ、「ジャンボ」の愛称で親しまれた。2010年には樋口久子、青木功、岡本綾子に続く日本人4人目となる世界ゴルフ殿堂入りを果たした。1947年、徳島県生まれ。県立海南高校では、野球部エースとして64年春の選抜大会で優勝。プロ野球の西鉄ライオンズ（現西武）に入団したが、わずか3年で引退してゴルフの道に。70年にプロテストに合格した。翌71年には日本プロ選手権に初優勝し、瞬く間にスターの座に。青木功、中嶋常幸とともに「AON時代」を築いた。晩年は「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」を創設し、笹生優花や西郷真央、佐久間朱莉らの女子トップ選手を育てた。



尾崎将司選手（1995年撮影、ロイター）

バナー写真：東京写真記者協会創立70周年記念スポーツ報道写真展で、豪快に空振りする自身の写真を見る長嶋茂雄元巨人監督＝2018年3月3日（共同）