『アニメ 文豪ストレイドッグス 十周年記念展』で本物の文学作品に出会う：原画や台本、舞台小道具も
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文豪と同名の異能力者
『文豪ストレイドッグス』(朝霧カフカ原作、春河３５作画)は、マンガ誌『ヤングエース』連載中の異能バトルアクションだ。2016年にアニメ化され、7月から第5シーズンの放送が始まる。孤児院を追われた主人公の青年「中島敦」が、武装探偵社の「太宰治」や「国木田独歩」らと出会い、異能力者を巡る事件に巻き込まれていく。
異能力とは、常識を超えた現象を起こす力のこと。例えば「中島」は異能力「月下獣」を使い、体を巨大な白虎に変える。人間が虎の姿になる中島敦の短編『山月記』にちなんだ設定だ。
展示では、登場キャラゆかりの文豪30人のコーナーを設け、実物の文学資料140点（うち文学館所蔵は120点）を並べているほか、アニメ『文豪ストレイドッグス』の関連コーナーもある。
中島敦のコーナーに展示された『山月記』関連草稿断片には、「自尊心にいつもこの羞恥心がくつヽいてゐるんだ」と記されている。『山月記』の「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」という有名な表現につながったと考えられる一節だ。このフレーズは、自己を肯定できずに苦しむマンガ・アニメの主人公「中島」の心境にも重ねられる。中島敦旧蔵の『猛虎図』（中島春城画、1935年）も掲げ、マンガ・アニメで躍動する白虎をイメージしながら楽しめる。
現実の「文豪」の生きざまを知る
太宰治の資料としては、本人の文字が記された名刺が展示されている。作品の執筆を巡り編集者や出版社とやりとりをした、現実の作家としての姿が浮かび上がる。
夏目漱石のコーナーでは、原稿用紙版木を紹介。新聞小説の文字数に合わせた特注原稿用紙の印刷に使ったもので、当時の創作風景を物語る。
他にも国木田独歩、江戸川乱歩、芥川龍之介、中原中也、谷崎潤一郎、与謝野晶子、宮沢賢治、森鷗外、夏目漱石などキャラクターにゆかりのある文豪のコーナーが続き、それぞれの姿をイメージできるように工夫されている。
アニメ、さらに舞台へ広がる作品世界
アニメや舞台の資料も充実している。エントランスでは大画面で「300秒でわかる文豪ストレイドッグス」と題した映像を上映。等身大パネルの前で写真撮影をして世界観に入り込める。展示室では、アニメの原画やアフレコ台本、舞台化の際の衣装や小道具などが90点並び、作品の独特の雰囲気に浸ることができる。
会場となる神奈川近代文学館は、横浜港を望む「港の見える丘公園」にある。横浜は『文豪ストレイドッグス』の主要な舞台のモデルになった土地で、アニメに登場する風景も展示している。
神奈川近代文学館と『文豪ストレイドッグス』の関係は長く、2014年の太宰治展を皮切りに、谷崎潤一郎、与謝野晶子、中島敦などの展覧会でコラボレーションを続けてきた。今回の「十周年記念展」は、その積み重ねを発展させた内容でもある。
併設の「鮨喫茶 すすす」では、記念展とコラボした期間限定のメニューも。文豪が愛した味覚や作品世界を感じさせる食材を使った海鮮丼、芥川龍之介の作品『羅生門』をテーマにしたプリン、太宰治の『人間失格』の一節にちなんだ電気ブランのハイボールなどが楽しめる。
アニメ『文豪ストレイドッグス』十周年記念展～文豪とのゼイタクな邂逅（かいこう）～
- 会場：神奈川近代文学館（横浜市中区山手町110）
- 期間：2026年6月6日（土）～7月12日（日）＝月曜休館
- 時間：午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
- 観覧料：一般800円、65歳以上・20歳未満・学生400円、高校生100円、中学生以下無料
- 入場方法：土日は日時指定制（一般はローソンチケット、そのほかは公式HPから申し込む）。平日は当日券あり（各時間定員制、公式HPから予約可能）
- アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」6番出口徒歩約10分
- 展示会公式HP：https://www.kanabun.or.jp/exhibition/27729/
※写真：提供以外はnippon.com編集部 松本創一撮影
バナー写真：アニメ『文豪ストレイドッグス』十周年記念展