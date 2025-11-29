「ONE PIECE BASE SHOP」新宿にオープン―お宝アイテムに囲まれて「麦わらの一味」気分満喫

Japan in Photos

コミックスが世界累計発行部数5億1000万部を超え、アニメは60以上の国と地域で放映・配信されて、国内外に多くのファンを持つ『ONE PIECE（ワンピース）』。主人公・ルフィ率いる「麦わらの一味」を中心に、登場キャラクターのオリジナルグッズがそろう公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」が12月5日、東京・新宿マルイ本館にオープンする。

海賊王を目指し、ルフィたちが旅するグランドライン（偉大なる航路）をイメージした空間は1185平方メートル。約800のアイテムで埋め尽くされ、その大半が同店限定品である。推しのキャラを選んで自分だけのTシャツを作成したり、深海からお宝を引き上げる演出のクレーンゲームに熱中したりと、ワクワクする体験も多数用意。さらに買い物だけでなく、名場面を再現したジオラマフィギュアや設定資料などの展示を眺め、巨大スクリーンでオリジナルアニメも観賞できる。

開業から当面の間は混雑緩和のため、入店は事前に専用アプリで申し込みが必要。空き状況次第では、直前に予約がとれることもあるという。麦わらの一味になった気分で店内を冒険して、ここでしか手に入らないお宝をゲットしよう。



オリジナルのアニメ映像に包まれるエントランススペース



ぬいぐるみやフィギュア、ステッカー、衣類、雑貨など多彩なラインナップ



キャラクターだけでなく、作中に頻出する効果音「ドン‼」をあしらった商品まである



輪ゴムの老舗メーカーとコラボした「ウソーップ輪ごーむっ!!!」



トレーディングカードの専用コーナーもある



漫画のページがポスターに。お気に入りのシーンを探し出すのも楽しい



ラボではオリジナルTシャツやボールチェーン・キーホルダーをその場で作ってくれる



登場キャラの誕生日を網羅した366種類のアクリルチャーム



作中の「シャボンディ諸島」をイメージしたガシャポン



深海の「魚人島」をイメージしたクレーンゲーム・コーナー



自分だけのアクセサリーも作れる。キャラをかたどったパーツを組み合わせて「ひとつなぎの大秘宝」に！



フィギュアのディスプレイも盛りだくさん



尾田栄一郎さんの描き下ろしイラスト、4万以上のパーツで作られた「電伝虫（でんでんむし）」のレゴアートなども展示

ONE PIECE BASE SHOP

住所： 東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館4階

営業時間： 午前11時～午後8時

※当面はONE PIECE BASEアプリ上での抽選による事前予約制

※当面はONE PIECE BASEアプリ上での抽選による事前予約制

公式ホームページ： https://baseshop.onepiece-base.com/

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：フロアの中心部に鎮座する等身大ルフィ

（C）尾田栄一郎／集英社（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション