トヨタが手掛けるアート施設「THE MOVEUM YOKOHAMA」―時空を超え、世紀末芸術と世界の伝統音楽に包まれる

横浜市の山下埠頭で12月20日、築60年の倉庫跡を会場にしたイマーシブ（没入体験）ミュージアム「THE MOVEUM（ザ・ムービアム） YOKOHAMA」がオープンした（2026年3月31日まで）。



プロジェクター75台を使用したプロジェクションマッピングと、スピーカー27台の交響楽により世紀末芸術に没入できる

メイン展示「美の黄金時代」は、オーストリアを代表する画家グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの傑作が1時間弱のプロジェクションマッピングとして展開され、1800平方メートル超の会場中を包み込む。名画にアールヌーボーの意匠を融合しためくるめく映像に合わせ、ワーグナーやマーラーの交響曲が鳴り響き、19世紀末ウィーンの芸術世界を体感。

別室で同時開催の「LISTEN.」は、俳優・山口智子さん率いるチームが10年越しで26カ国を巡り集めた世界の伝統音楽を15分に凝縮。壁4面に投影される映像と臨場感たっぷりの音響で、騎馬民族が奏でるリズム、北欧の祭りを祝う伝統歌、南米で継承される先住民の楽器など貴重な演奏・歌唱風景が楽しめる。

本展は世界的モビリティ企業トヨタグループによるメセナの一環。トヨタ自動車の豊田章男会長は開幕にあたり、「横浜港は豊田佐吉（創業者）を欧米視察へ送り出し、クラウンを初めて米国へ出荷した場所。ここで世界の文化に触れれば、地球を動き回りたくなるはず」と、来場者を“MOVE＝感動させる”目標を語った。



クリムトの名作約170点を精細に投影。官能と装飾美を40分にわたり堪能できる



シーレ作品約110点の映像は12分。19世紀末ウィーンに漂う不安と希望が色彩豊かに表現されている



鏡張りの部屋では無限に連なる名画に幻惑される



「LISTEN.」の会場は小さいながらも“世界の音の宝箱”というべき空間



四方と床面がスクリーンとなり、民謡・民族楽器を巡る小旅行気分



先行披露レセプションでは豊田会長（左端）や「LISTEN.」プロデューサーの山口さん（左から2人目）らが登壇



ショップにはMOVEUM限定のクリムト＆シーレグッズをはじめ、トヨタの名車をパッケージにしたアイテムも



本展は山下ふ頭再開発の一環として、昭和建築の上屋を会場にした。広いふ頭の送迎役としてトヨタe-Paletteが運行する

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部