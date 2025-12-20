Japan in Photos

トヨタが手掛けるアート施設「THE MOVEUM YOKOHAMA」―時空を超え、世紀末芸術と世界の伝統音楽に包まれる

心動かされ、世界を移動したくなる体験

横浜市の山下埠頭で12月20日、築60年の倉庫跡を会場にしたイマーシブ（没入体験）ミュージアム「THE MOVEUM（ザ・ムービアム） YOKOHAMA」がオープンした（2026年3月31日まで）。

プロジェクター75台を使用したプロジェクションマッピングと、スピーカー27台の交響楽により世紀末芸術に没入できる
メイン展示「美の黄金時代」は、オーストリアを代表する画家グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの傑作が1時間弱のプロジェクションマッピングとして展開され、1800平方メートル超の会場中を包み込む。名画にアールヌーボーの意匠を融合しためくるめく映像に合わせ、ワーグナーやマーラーの交響曲が鳴り響き、19世紀末ウィーンの芸術世界を体感。

別室で同時開催の「LISTEN.」は、俳優・山口智子さん率いるチームが10年越しで26カ国を巡り集めた世界の伝統音楽を15分に凝縮。壁4面に投影される映像と臨場感たっぷりの音響で、騎馬民族が奏でるリズム、北欧の祭りを祝う伝統歌、南米で継承される先住民の楽器など貴重な演奏・歌唱風景が楽しめる。

本展は世界的モビリティ企業トヨタグループによるメセナの一環。トヨタ自動車の豊田章男会長は開幕にあたり、「横浜港は豊田佐吉（創業者）を欧米視察へ送り出し、クラウンを初めて米国へ出荷した場所。ここで世界の文化に触れれば、地球を動き回りたくなるはず」と、来場者を“MOVE＝感動させる”目標を語った。

クリムトの名作約170点を精細に投影。官能と装飾美を40分にわたり堪能できる
シーレ作品約110点の映像は12分。19世紀末ウィーンに漂う不安と希望が色彩豊かに表現されている
鏡張りの部屋では無限に連なる名画に幻惑される
「LISTEN.」の会場は小さいながらも“世界の音の宝箱”というべき空間
四方と床面がスクリーンとなり、民謡・民族楽器を巡る小旅行気分
先行披露レセプションでは豊田会長（左端）や「LISTEN.」プロデューサーの山口さん（左から2人目）らが登壇
ショップにはMOVEUM限定のクリムト＆シーレグッズをはじめ、トヨタの名車をパッケージにしたアイテムも
本展は山下ふ頭再開発の一環として、昭和建築の上屋を会場にした。広いふ頭の送迎役としてトヨタe-Paletteが運行する
THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP

  • 所在地：横浜市中区山下町279-9（山下ふ頭4号上屋）
  • 開催期間：2025年12月20日～2026年3月31日
  • 開館時間：午前10時30分～午後7時30分（金・土曜・祝前日は午後8時30分まで）
  • 休館日：無休
  • 入館料金：一般3800円、学生2700円、小・中学生1900円、未就学児無料　※オンラインチケットは割引料金
  • アクセス：みなとみらい線「元町・中華街」駅から徒歩25分　※山下ふ頭バス待合所から送迎バス利用可
  • 公式ホームページ：https://global.toyota/info/themoveum/

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部

