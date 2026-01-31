『攻殻機動隊展』東京・虎ノ門ヒルズで開幕―アニメ作品30年余を振り返り、先端技術で“電脳ダイブ”体験
Newsfrom Japan旅と暮らし イベント アニメ 美術・アート
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
アニメ界に金字塔を打ち立てたサイバーパンクSF
士郎正宗が1989年に発表したSF漫画を原作に、映像作品によりファンを拡張し続ける『攻殻機動隊』。初のアニメ作品である押井守監督の映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（95）は、映像美や哲学的なテーマから国内外で高い評価を得た。SF大作『マトリックス』（99）などハリウッド映画にも多大な影響を与え、『ゴースト・イン・ザ・シェル』（2017）として実写化もされた。
押井作品から26年7月スタートのテレビシリーズまで、全アニメ作品を振り返る『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』が1月30日、東京・虎ノ門ヒルズTOKYO NODE GALLERYで開幕した（4月5日まで）。原画などの制作資料1600点超をはじめ、歴代監督のインタビュー映像、現代アーティストのトリビュート作品を公開する。
本シリーズは義体（サイボーグ）技術が躍進し、脳が情報ネットワークに接続可能となった近未来を舞台に、政府の特殊部隊の戦いを描く。全身義体のヒロイン・草薙素子や、人格を持つかのような人工知能を通じて、「人間を定義するものはゴースト（精神・魂）かシェル（肉体・外殻）か」と見る者に問いかける。その世界観を表現するため、AIやXR（現実と仮想空間の融合）など先端技術も駆使。ARグラスやインスタレーションによって、電脳ネットにダイブしたり、情報の海を泳いだりする疑似体験が楽しめる。
会期中、クリエーターやアーティストの対談や音楽ライブも開催される。閉会後には海外巡回展も予定。作品世界にダイブし、人間とテクノロジーの境界が揺らぐ未来を体感しよう。
『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』
- 会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C（東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階）
- 開催期間：1月30日～4月5日
- 開場時間：月・金曜日 正午～午後6時、火～木曜日 正午～午後9時、土・日曜日・祝日 午前10時～午後9時 (最終入場は30分前まで) ※イベント開催日は時間変動あり
- 入場料金：一般当日2700円、高校生・中学生1900円、小学生1200円
※詳細は『攻殻機動隊展』公式ホームページを参照
©士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会
取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部
バナー写真：『攻殻機動隊展』内覧会風景