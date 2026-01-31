『攻殻機動隊展』東京・虎ノ門ヒルズで開幕―アニメ作品30年余を振り返り、先端技術で“電脳ダイブ”体験

Japan in Photos

アニメ界に金字塔を打ち立てたサイバーパンクSF

士郎正宗が1989年に発表したSF漫画を原作に、映像作品によりファンを拡張し続ける『攻殻機動隊』。初のアニメ作品である押井守監督の映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（95）は、映像美や哲学的なテーマから国内外で高い評価を得た。SF大作『マトリックス』（99）などハリウッド映画にも多大な影響を与え、『ゴースト・イン・ザ・シェル』（2017）として実写化もされた。

押井作品から26年7月スタートのテレビシリーズまで、全アニメ作品を振り返る『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』が1月30日、東京・虎ノ門ヒルズTOKYO NODE GALLERYで開幕した（4月5日まで）。原画などの制作資料1600点超をはじめ、歴代監督のインタビュー映像、現代アーティストのトリビュート作品を公開する。



原画、セル画、絵コンテ、設定資料、美術背景など、初公開を含む膨大な資料を展示



95年と04年の劇場アニメを手掛けた押井監督ら、制作者4人のインタビューを放映

本シリーズは義体（サイボーグ）技術が躍進し、脳が情報ネットワークに接続可能となった近未来を舞台に、政府の特殊部隊の戦いを描く。全身義体のヒロイン・草薙素子や、人格を持つかのような人工知能を通じて、「人間を定義するものはゴースト（精神・魂）かシェル（肉体・外殻）か」と見る者に問いかける。その世界観を表現するため、AIやXR（現実と仮想空間の融合）など先端技術も駆使。ARグラスやインスタレーションによって、電脳ネットにダイブしたり、情報の海を泳いだりする疑似体験が楽しめる。

会期中、クリエーターやアーティストの対談や音楽ライブも開催される。閉会後には海外巡回展も予定。作品世界にダイブし、人間とテクノロジーの境界が揺らぐ未来を体感しよう。



プロジェクション映像に包まれ、電脳ダイブした気分で『攻殻機動隊』全アニメ作品を検索。37年前の原作ラストシーンで草薙素子がつぶやく名せりふ「ネットは広大だわ」を実感



人気キャラ、AI搭載戦車「フチコマ」（手前）と「タチコマ」の実物大模型



ARグラスを装着するとタチコマが現れ、展示を解説する「電脳VISION」（有料）。デバイスはXREAL社製、コンテンツはKDDIが制作した



アニメ制作者のPCデスクトップを自由に閲覧できるコーナー



複製原画を収めたカット袋を掘り起こし、持ち帰りできる有料体験



特殊なTシャツでAI監視カメラに認識されなくなったり、顔を“笑い男”にハッキングされたりと、アニメが描いた未来技術をモチーフにした体験型コンテンツ



草薙素子をモデルにした空山基の新作彫像《Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 1》 ©Hajime Sorayama. Courtesy of NANZUKA ©Shirow Masamune / KODANSHA



国内外のアーティストやブランドとのコラボアイテム80種類以上がそろう。会場でお披露目した草薙素子1/1スケールスタチュー（上）は132万円、50体限定の受注販売

『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』

会場： TOKYO NODE GALLERY A/B/C（東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階）

TOKYO NODE GALLERY A/B/C（東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階） 開催期間： 1月30日～4月5日

1月30日～4月5日 開場時間： 月・金曜日 正午～午後6時、火～木曜日 正午～午後9時、土・日曜日・祝日 午前10時～午後9時 (最終入場は30分前まで) ※イベント開催日は時間変動あり

月・金曜日 正午～午後6時、火～木曜日 正午～午後9時、土・日曜日・祝日 午前10時～午後9時 (最終入場は30分前まで) ※イベント開催日は時間変動あり 入場料金：一般当日2700円、高校生・中学生1900円、小学生1200円

※詳細は 『攻殻機動隊展』公式ホームページを参照

©士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：『攻殻機動隊展』内覧会風景