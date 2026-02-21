TVアニメ『名探偵コナン』30年を振り返る巡回展、東京で開幕―名場面と制作資料を公開

Japan in Photos

Newsfrom Japan

展示を追えばアニメ制作の過程が分かる

1996年1月の放送開始以来、子どもから大人まで魅了する国民的アニメ『名探偵コナン』。その制作の裏側を紹介する「放送30周年記念 TVアニメ 名探偵コナン展」が2月20日から3月29日まで、東京ドームシティ プリズムホール（文京区）で開催中。

高校生探偵・工藤新一が謎の組織に小学生の体へと変えられ、江戸川コナンとして数々の事件を解決するミステリー。本展は秘蔵の制作資料と共に、1000話を超える放映話からよりすぐった名場面を振り返る。開幕セレモニーに訪れた原作者・青山剛昌さんは「最初の頃と今では、キャラの絵がかなり変わっているので、その辺の移り変わりを見るのも楽しいかも」と来場者に向けてコメントした。



開幕記念セレモニー。左からコナン役の声優・高山みなみさん、青山さん、主題歌を最も多く担当した歌手・倉木麻衣さん、新一役の山口勝平さん ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

展示はアニメ制作の流れに沿って、「企画」「絵コンテ」「作画」「アフレコ」「主題歌」の5部構成。歴代主題歌の年表で思い出にふけったり、推しキャラの等身大模型と記念撮影したりと、ファンにはたまらない内容となっている。さらに、スペシャルムービーの上映や特製グッズも本展だけのお楽しみだ。東京を皮切りに1年をかけて、鳥取・大阪・名古屋など全国12会場を巡回する。



イントロダクションエリアでは、テレビ画面に30年分のオープニングシーンが映し出される ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



名場面の写真や絵コンテがズラリ。新一とヒロイン・毛利蘭の隣で記念撮影もできる ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



絵コンテや原画と完成した映像を比較するのも楽しい ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



設定資料を公開する「企画」エリア。コナンの住まいや探偵事務所の模型も注目 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



全主題歌の年表。28曲を提供した倉木麻衣さんは「同一アーティストによる同一アニメシリーズのテーマソング最多担当」のギネス記録ホルダー（2017年認定当時は21曲） ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



喜怒哀楽の演技を聞き分けるコーナー。声優の技術の高さを実感するはず ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



本展メインビジュアル仕様のキャラクターグッズ、青山さんお薦めのアートブックはファンならマストバイ ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

放送30周年記念 TVアニメ 名探偵コナン展 東京会場

会場： 東京ドームシティ プリズムホール

東京ドームシティ プリズムホール 開催期間： 2026年2月20日～3月29日

2026年2月20日～3月29日 開場時間： 午前10時～午後7時（最終入場は午後6時30分）

午前10時～午後7時（最終入場は午後6時30分） 入場料金：当日一般2200円、学生（小学生・中学生・高校生）1500円

※詳細は 公式ホームページを参照

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：30周年にちなみキャラ30人がパーティースタイルでお出迎え。内覧会に登場したコナンくんも記念撮影 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996