2025年11月　日本の出来事

大リーグドジャースのワールドシリーズ制覇、大谷翔平選手の3年連続4度目のMVP獲得に盛り上がった。高市早苗首相の台湾有事発言で中国との関係に波風。中国からの訪日客や水産物輸出にダメージ。11月の日本の主な出来事を振り返る。

「台湾有事」発言が波紋

1

大リーグのワールドシリーズで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャーズが2年連続9度目の優勝。連覇は球団初。シリーズ3勝を挙げた山本選手がMVPに選ばれた。

3

皇居で文化勲章の親授式があり、元プロ野球選手・監督の王貞治さん、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんら8人が天皇陛下から勲章を手渡された。

5

クマによる人身被害を防止するため秋田県と陸上自衛隊第9師団（青森市）がクマの捕獲に向けて協定を結んだ。はこ縄の運搬・設置など後方支援に当たり銃器による駆除はしない。



餌を求めて民家近くのソバ畑に出没したツキノワグマ（秋田県北秋田市、撮影＝益田光）

6

日産自動車が発表した2025年9月中間決算は純損益が2219億円の赤字（前年同期は192億円の黒字）だった。世界的な販売不振とトランプ米政権の追加関税によるコスト負担が響いた。

警察庁は国家公安委員会規則を改正し、警察官によるライフル銃でのクマ駆除を任務に加えた。同日に秋田、岩手両県に駆除を行う部隊を派遣した。

7

高市早苗首相が、衆院予算委員会でいわゆる台湾有事について、「武力行使を伴うものであれば、存立危機事態になりうるケース」と発言。密接な関係国に対する武力攻撃により、日本の存立が脅かされる状態を「存立危機事態」と定義している。

9

自殺した元兵庫県議に関するデマを拡散したとして県警が「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者を名誉棄損容疑で逮捕した。

11

俳優で文化勲章受章者の仲代達矢さんが8日に死去していたことが分かった。92歳。黒沢明監督の「影武者」などに主演。「無名塾」を主宰し後進の育成に力を注いだ。



仲代達矢さん 2022年8月15日撮影（Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuter）

またも満票でMVP

13

将棋の藤井聡太六冠が第38期竜王戦で挑戦者の佐々木勇気八段に4連勝し5連覇を達成。史上3人目となる永世竜王の資格を獲得した。永世棋聖、永世王位も獲得しており最年少の永世三冠となった。

大リーグ・ドジャーズの大谷翔平がナショナル・リーグ最優秀選手（MVP）に選ばれた。3年連続、4度目のすべて満票での受賞。

15

聴覚障害者による国際スポーツ大会「第25回夏季デフリンピック」が東京で開幕した。日本での開催は初めて。

17

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、外交関係樹立70年の節目でラオスを公式訪問。5日間の滞在中、国家主席ら要人と面会、晩さん会でスピーチをされた。現地で活動する日本人らとも交流した。



ラオスのパーニー国家副主席主催の晩さん会であいさつし、ラオス語で乾杯の発声をされる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝18日、ラオス・ビエンチャン市内のホテル［代表撮影］

人気アニメシリーズの最新作「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」の全世界での累計興行収入が1063億円を超えた。1000億円突破は日本映画で初めて。

18

大分市佐賀関（さがのせき）で大規模火災。焼損した建物は住宅など170棟以上にのぼり、1人の死亡が確認された。



170棟以上の住宅や店舗が焼けた大分市内の火災（時事）

台湾有事が「存立危機事態」になり得るとした高市早苗首相の国会答弁をめぐり日中の応酬が続く中、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が北京で中国外務省の劉勁松アジア局長と協議した。双方が互いの立場を主張し、協議は平行線をたどった。

19

中国政府が日本産水産物の輸入を事実上停止することが分かった。中国は東京電力福島第1原発の処理水放出を受け2023年8月から日本産水産物を全面禁輸としていたが、日中両政府が輸出再開に向けた手続きに今年5月に合意し、11月に入って一部輸出を再開したばかりだった。

20

国土交通省がマンション取得者の実態を初調査。6月までの半年で東京都心6区（千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷）の新築物件を取得した人の7.5％が海外に住所のある人だった。

東日本でも原発活用にシフト

21

新潟県の花角英世知事は県庁で臨時記者会見を開き、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認すると表明した。

政府が総額21.3兆円の総合経済対策を決定した。冬場の電気・ガス代の補助や子ども1人あたり2万円の給付などの物価高対策に11.7兆円を投じるほか、危機管理投資・成長投資が7.2兆円程度、防衛力の強化が1.7兆円程度の規模とした。

23

大相撲九州場所千秋楽で新関脇安青錦が、3敗同士による横綱豊昇龍との決定戦に勝ち、初優勝。初土俵から14場所目の速さでの賜杯獲得。26日には大関に昇進した。ウクライナ出身。アマチュア相撲の選手として活躍していたが、ロシアによるウクライナ侵攻の戦禍を逃れ2022年4月来日。元関脇安美錦が師匠の安治川部屋に所属。



井上貴博首相補佐官（右）から内閣総理大臣杯を受け取る安青錦（時事）

25

高市早苗首相がトランプ米大統領と電話会談。中国との関係について協議。これに関連して、米ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は26日、「トランプ大統領は台湾有事を巡る発言に関して抑制するよう求めた」と報じた。

映画『国宝』の興行収入が24日までに173億7739万円に達し、アニメを除く日本映画の実写作品では、2003年に公開した『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』の173億5000万円を抜き、22年ぶりに歴代1位記録を更新した。

26

デフリンピック東京大会が閉幕。日本勢はメダル51個（金16、銀12、銅23）を獲得し、過去最多だった前回2022年大会の30個を大幅に超えた。

27

アサヒビールホールディングスは9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害で191万件の個人情報が漏えいした恐れがあると発表。

28

政府は一般会計の総額が18兆3034億円に上る2025年度補正予算案を閣議決定した。経済対策の財源とする。6割超の11.7兆円を国債の追加発行で賄う。

ガソリン税と軽油引取税の暫定税率の廃止法が参院本会議で成立。ガソリンの暫定税率（1リットル当たり25.1円）を12月31日に、軽油（同17.1円）を2026年4月1日に廃止する。廃止による税収減を穴埋めする代替財源の確保策は先送りした。

北海道の鈴木直道知事が「原発活用は当面取りうる現実的な選択」として、北海道電力泊原発3号機の再稼働に前向きの姿勢を示した。

30

秋篠宮さまが、60歳の還暦の誕生日を迎えられた。

バナー写真：今年の大谷翔平選手の表情（共同イメージズ）