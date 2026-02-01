2026年1月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

高市早苗首相の電撃解散表明で選挙モードに突入。与野党そろって消費税減税を掲げるも、財源はどこから？ 浜岡原発はデータ過小評価、約14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発はたった1日で原子炉停止……。問題山積な1月の日本の出来事を振り返る。

浜岡原発でデータ過小評価の疑い

1

能登半島地震から2年。犠牲者は昨年12月25日時点で698人となった。石川県などの被災地では遺族らが祈りをささげた。

2

新年一般参賀が皇居で行われ、天皇・皇后両陛下や上皇ご夫妻らが出席。秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまも初めて出席した。

3

第102回箱根駅伝で青山学院大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。2度目の総合3連覇は史上初。

5

東京・豊洲市場（江東区）の新年恒例の初競りで、青森県大間産のクロマグロに5億1030万円の史上最高値がついた。



競り落としたすしチェーン「すしざんまい」の店頭には英語版の垂れ幕もかかっていた（東京都中央区、AFP=時事）

中部電力は、浜岡原発（静岡県）で想定する最大の地震の揺れ「基準地震動」について不適切なデータで過小評価した疑いがあると発表した。

6

中国商務省が日本向けの軍民両用製品の輸出規制を強化すると発表した。レアアースの審査厳格化検討の現地報道も。

7

福井県の杉本達治・前知事が県職員へのセクハラを認めて辞職した問題について、県の特別調査委員会は、女性職員4人に送ったメール約1000通をセクハラと認定した。

8

民間出身の初の中国大使を務めた伊藤忠商事・元社長の丹羽宇一郎さんが昨年12月24日に老衰のため死去していたことが分かった。86歳だった。

12

前橋市長選で、前市長の小川晶氏が再選された。ラブホテルでの密会問題で辞職し、出直し選挙に立候補していた。

13

高市早苗首相は、韓国の李在明（イ・ジェミン）大統領と奈良市で会見。経済安全保障分野での協力に向けて関係部局間で議論を進めることで一致した。



会談後にドラムセッションで親交を深めた（via REUTERS）

テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとしてテレビの報道番組の新しいスタイルを築いたフリーアナウンサーの久米宏さんが1日に死去したことが分かった。81歳だった。



久米宏さん（2013年撮影、時事）

15

衆院選に向けた中道勢力の結集をめざし、立憲民主党と公明党が新党結成で合意。16日に党名を「中道改革連合」とすると発表。

プロ野球の日本ハムや日本代表「侍ジャパン」で監督を務めた栗山英樹氏が、競技者表彰のエキスパート部門で野球殿堂入りをした。

16

プルデンシャル生命保険の社員ら100人超が、顧客約500人から計約31億円を着服するなどしていたことが判明。社長が辞任した。

高市早苗首相はイタリアのメローニ首相と首相官邸で会談。両国の関係を「特別な戦略的パートナーシップ」に格上げ、重要鉱物のサプライチェーン強化などでの協力を確認した。



メローニ氏の娘が好きだと言うキャラクターグッズをプレゼント（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

選挙モードに突入！

17

自民党の菅義偉元首相（77）が政界を引退する意向を表明。第2次安倍政権では歴代最長の7年8カ月にわたって官房長官を務めた。

19

高市首相は記者会見で、23日召集の通常国会冒頭での衆院解散すると表明。「連立政権の枠組みが変わった。高市早苗が総理で良いか、主権者である国民に決めてもらう」と述べた。

21

奈良地裁は、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告の裁判員裁判で求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

日本政府観光局の集計で、2025年の年間訪⽇外国人数は4268万3600人で、24年の3687万人を大幅に上回り2年連続で過去最高を更新した。

東京電力の柏崎刈羽原子力発電所6号機（新潟県）が再稼働。2011年に福島第1原発事故を発生させてから、東電の原発が再稼働するのは初。しかし、原子炉から順次、制御棒を引き抜く作業中に警報が鳴り、原因が特定できないことから、再稼働翌日の22日に原子炉を停止した。

22

「ひふみん」の愛称で親しまれた将棋棋士で元名人の加藤一二三九段が死去。86歳だった。1954年8月、当時最年少記録の14歳7カ月で四段に昇段し、史上初の中学生棋士となった。2016年12月、62年ぶりに最年少記録を破ってプロ入りした藤井聡太四段（当時）のデビュー戦で敗れ、62歳差の対戦が話題を集めた。

25

大相撲初場所で、大関安青錦（本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋）が12勝3敗で、新関脇だった昨年11月の九州場所から2場所連続2度目の優勝を果たした。新大関優勝は2006年夏場所の白鵬以来、20年ぶり9人目。新関脇と新大関での連覇は、双葉山以来89年ぶり2人目。3月の春場所では綱取りがかかる。



優勝決定戦で熱海富士（下）を首投げで下し、優勝を決めた安青錦（東京・両国国技館、時事）

26

中国外務省は、「日本の治安が不穏で中国国民に対する犯罪が多発している」などとして、春節（旧正月）期間中の日本への渡航を控えるよう国民に求める通知を出した。

27

衆院選が公示され、2月8日の投開票に向けて12日間の選挙戦スタート。小選挙区289、比例代表176の計465議席を争う。

上野動物園の双子のパンダ、オスのシャオシャオとメスのレイレイが中国に返還された。1972年の日中国交正常化を機に2頭のパンダが初来日して以来、54年ぶりにゼロパンダとなった。

29

東京都台東区の路上で現金4億2300万円入りのスーツケース3 個が強奪される事件が発生。 30日未明には羽田空港の駐車場で1億9000万円が奪われそう になった。 さらに30日に香港で日本人男性が5100万円を奪われ、地元警察当局が日本人を含む6人を逮捕。 3つの事件には同一のグループが関与しているとみられている。

バナー写真：新年一般参賀で手を振られる天皇、皇后両陛下と長女愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さま（時事）