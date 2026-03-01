2026年2月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

衆院選は高市早苗旋風で自民党が衆院議席3分の2超の衝撃波を引き起こし、ミラノ・コルティナ冬季五輪ではスノボ旋風で日本勢が過去最多のメダルを獲得。2月の主な出来事を振り返る。

自民党歴史的圧勝、単独で3分の2議席

1

海洋研究開発機構などが、南鳥島（東京都）沖でのレアアース（希土類）を含む泥の試掘で、地球深部探査船「ちきゅう」による水深約5700メートルの海底から泥の回収に成功した。

卓球の張本美和が全日本選手権で史上初の4冠を達成。ダブルスの女子と混合で優勝し、1月にシングルスの一般とジュニアを制していた。

2

望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬「ノルレボ」が、市販薬として全国約7000店の薬局やドラッグストアで買えるようになった。希望小売価格は1錠7480円。

3

総務省が公表した2025年の人口移動報告で、転入者が転出者を上回る転入超過は東京都が最多の6万5219人だった。転入超過は他に埼玉、千葉、神奈川、滋賀、大阪、福岡の6府県で東京圏一極集中が続いている。

4

安倍晋三元首相を手製の銃で殺害した事件で、山上徹也被告の弁護人は無期懲役とした奈良地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。

6

トヨタ自動車は、近健太執行役員が4月1日付けで社長に昇格する人事を発表した。佐藤恒治社長は副会長に就く。豊田章男会長は留任。



佐藤恒治社長（左）、近健太執行役員（時事）

7

ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら）が今大会日本勢初の金メダルを獲得した。木俣椋真（りょうま）は銀メダル。

8

衆院選で自民が定数の3分の2を超える316議席を獲得し圧勝した。中道改革連合は公示前の167議席から49議席に激減し惨敗。



開票センターで当選確実となった候補者の名前に花を付ける高市早苗首相（中央左）（時事）

9

冬季五輪スノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛（ここも）が金メダルを獲得した。スノーボードの日本女子勢で初の快挙。

10

財務省は、国債や借入金などを合計した「国の借金」が2025年末時点で1342兆1720億円になったと発表した。24年末から24兆5355億円増え過去最大を更新。

12

警察庁が公表した2025年の犯罪情勢統計によると、刑法犯認知件数は前年比4.9%増の77万4142件と4年連続で前年を上回った。特に、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の増加が著しく、被害額は前年の約1.6倍となった。

13

中道改革連合の野田佳彦と斉藤鉄夫の両共同代表が引責辞任し、新代表に小川淳也氏が選出された。「中道」の旗を掲げ、保守色の強い高市政権と対じする考えを示した。



中道改革連合の小川淳也新代表（時事）

冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗が金メダルを獲得した。山田琉聖（りゅうせい）は銅メダル。五輪前に複数箇所を骨折し、痛み止めを飲みながら出場した前回金メダリストの平野歩夢は7位だった。

りくりゅうの逆転金メダルに歓喜！

16

冬季五輪フィギュアスケートペアで三浦璃来（りく）・木原龍一組が金メダルを獲得した。この種目で日本勢初の表彰台となった。

金メダルを獲得したりくりゅうのフリーの演技（時事）

18

特別国会が召集され、自民党の高市早苗総裁が第105代首相に選出された。日本維新の会と連立の第2次高市内閣が発足。

冬季五輪スノーボード女子スロープスタイルで深田茉莉が金メダルを獲得した。ビッグエアとの2冠を狙った村瀬は銅メダル。

19

世界初となるiPS細胞を使った再生医療製品の製造販売承認を厚生労働省の専門家部会が了承。心不全とパーキンソン病治療の2種類。

20

高市首相が初めての施政方針演説で「責任ある積極財政」を掲げ、「食料品消費税の2年間ゼロ」に向けた関連法案の早期提出や、裁量労働制の見直しなど労働規制の緩和も進める方針を示した。

22

冬季五輪が閉幕。日本選手団は金5、銀7、銅12の計24個のメダルを獲得し、2022年北京大会の18個を抜いて冬季五輪最多とした。

24

滋賀県で1984年、酒店経営の女性が殺害され金庫が奪われた「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘さん＝当時（75）＝の再審開始が確定した。無期懲役以上が確定した戦後の事件で、本人死亡後の再審開始は初めて。



再審開始が確定し、記者会見する阪原弘さん（写真）の長男弘次さん（中央）＝2026年2月25日午後（時事）

中国商務省は三菱重工業傘下の三菱造船など日本の20企業・ 団体に対する軍民両用製品の輸出を禁止すると発表した。 レアアースを含む幅広い品目が対象になるとみられる。

26

厚生労働省の人口動態統計（速報値）で、2025年の出生数は70万5809人で、10年連続で過去最少を更新した。

台湾の頼清徳総統は野球を通じた日台交流への貢献をたたえ、ソフトバンク球団会長の王貞治氏に「一等景星勲章」を授与した。



一本足打法のポーズを取る王貞治さん（中央左）、頼清徳総統（同右）ら［台湾総統府提供］（時事）

27

国策半導体メーカー「ラビダス」は、ホンダ、キヤノンなど民間3 2社から計1676億円の出資を受けると発表した。 政府も1000億円を出資し、筆頭株主となった。

バナー写真 : ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した選手 左上 / 木村葵来（Reuters） 左下/村瀬心椛（Reuters） 中央 / 三浦璃来・木原龍一（ZUMA Press Wire via Reuters Connect） 右上/戸塚優斗（IMAGN IMAGES via Reuters Connect） 右下/深田茉莉（Reuters）