2026年4月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

三陸沖でマグニチュード7.7の地震発生。東日本大震災から15年が過ぎ、改めて日頃の備えを確認する。ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルの「りくりゅう」が絶頂期での引退表明。高市早苗首相が改憲への意欲を強く語り、武器輸出への歯止めをなくした4月の主な出来事を振り返る。

「核のごみ」処分、南鳥島で文献調査へ

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インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案が衆院本会議で審議入りした。安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動に対応するのが狙い。

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イランによる事実上の海上封鎖が続くホルムズ海峡を商船三井の液化天然ガス船が通過したことが分かった。米国とイスラエルによるイラン攻撃以降、同海峡を日本関係船が通過したのは初めて。

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東日本大震災の発生から15年に当たり、天皇ご一家が東京電力福島第1原発のある福島県双葉町を皇室として初めて訪れた。



「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、供花に臨まれる天皇、皇后両陛下と愛子さま＝4月6日、福島県双葉町［代表撮影］（時事）

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過去最大となる総額122兆3092億円の2026年度当初予算が成立。予算成立が4月にずれ込んだのは11年ぶり。

川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所敷地内で高さ40メートルの足場が崩れて3人が死亡、1人が行方不明に。クレーンの解体作業中で400トンの重りが落下し、足場に当たった。

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昨年7月から上映していた『鬼滅の刃 無限城編 第一章』が終映した。最終的な世界興行収入は1179億円。日本で制作された映画の1000億円超えは史上初。国内では興行収入は402億円で、2020年公開の『鬼滅の刃 無限列車編』（407億円）に次ぐ歴代2位。

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日本公演のため来日中の英国のハードロックバンド「ディープ・パープル」が高市早苗首相を表敬訪問。首相は大ファンを公言しており、「私の憧れのバンド！」と興奮して出迎えた。



ドラムのイアン・ペイスさん（左から2人目）にドラムスティックを贈る高市早苗首相（時事）

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経済産業省が国策半導体メーカー「ラピダス」に最大6315億円の追加支援を発表した。国の資金援助は総額2.3兆円超に達した。

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自民党党大会で、高市首相（自民党総裁）は憲法改正について「時は来た。発議にめどが立った状態で来年の党大会を迎えたい」と述べた。

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原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定で、東京都小笠原村の渋谷正昭村長が南鳥島での文献調査について、「国が判断すべきだ」と事実上容認する意向を表明した。

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内閣府は、自宅でだれにも看取られずに亡くなった人のうち、死後8日以上経過して発見された「孤立死」が全体の3割近い2万2222人だったと推計した。男性が1万7620人で全体の8割を占めた。

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京都府警は南丹市の山中に男児（11）の遺体を遺棄した疑いで父親を逮捕した。男児は3月から行方不明になっていた。父親は殺害についても示唆している。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）6号機が14年ぶりに営業運転を再開。福島第1原発の事故以来、東電の原発が営業運転するのは初めて。

観測史上初めて2度の最大震度7の揺れに襲われ、278人が犠牲になった熊本地震の本震から10年。各地で追悼の祈りが捧げられた。

「りくりゅう」が引退発表

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ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組が現役引退を発表した。

最高気温40度以上の日の名称を気象庁は「酷暑日」と決定した。天気予報などに使う「予報用語」に新たに加わる。

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三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生、青森県で最大震度5強を観測した。気象庁と内閣府は巨大地震が続けて発生する可能性が相対的に高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。（注意情報は27日午後5時で終了）

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高市早苗首相は、武器輸出を規制する防衛装備移転三原則の運用指針を改定した。輸出の目的を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限っていた「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を全面的に解禁した。

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岩手県大槌町で山林火災が発生した。県が発表した28日朝の焼損面積は計約1633ヘクタールに上り、平成以降では25年に起きた同県大船渡市の火災に次ぐ2番目の規模。



岩手県大槌町の山林火災 ヘリからの放水（4月26日撮影、ロイター）

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日経平均株価が一時、史上初めて6万円台の大台にのせた。米国市場の株高の流れを受け人工知能（AI）・半導体関連株がけん引。

政府はアジア系投資ファンド「MBKパートナーズ」に工作機械大手「牧野フライス製作所」の買収中止を勧告したと明らかにした。牧野フライスは軍事転用できる製品を手掛けており、安全保障上の問題が生じると判断した。（MBKパートナーズは30日、撤回を表明）

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パスポートの申請手数料を引き下げる改正旅券法が参院本会議で可決、成立。7月1日以降、18歳以上用の10年間有効パスポート申請料が1万6300円から9300円になる。

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ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団が、東京・日本橋で応援感謝パレード。選手ら約120人が中央通りの約700メートルを往復。約5万人の観衆が集まった。



東京・日本橋でパレードした冬季五輪・パラリンピックの選手たち（共同イメージズ）

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日本武道館（東京都千代田区）で政府主催の「昭和100年記念式典」。高市早苗首相は「激動の昭和を生き、先の大戦や幾多の災害を乗り越え、希望を紡ぎ出した先人に学び、果敢政府に挑戦していく必要がある」と式辞を述べた。

バナー写真：引退会見で花束を手にするフィギュアスケート・ペア「りくりゅう」こと三浦璃来さんと木原龍一さん（4月28日、時事）