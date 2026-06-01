2026年5月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

トヨタが日本企業初の売上高50兆円企業に。iPS治療薬でパーキンソン病患者に光明が見え、ポテチの包装白黒化が中東危機を身近に引き寄せた5月の主な出来事を振り返る。

トヨタ、売上高50兆円

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プロテニス男子の錦織圭選手が今季限りでの引退を発表した。2014年に4大大会の全米オープンで準優勝したほか日本男子歴代最高位となる世界ランキング4位になった。

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プロボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体タイトル戦は、統一王者の井上尚弥選手が中谷潤人選手に3－0で判定勝ちし、防衛。

高市早苗首相はベトナムのレ・ミン・フン首相と会談、経済安全保障分野の協力を日越関係の柱に加えることで合意。

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高市首相はオーストラリアのアルバニージー首相と会談、エネルギーや重要鉱物の供給網の強化を盛り込んだ「経済安全保障協力に関する日豪共同宣言」を発表した。

6

福島県郡山市の磐越自動車道で高校生らが乗ったマイクロバスがガードレールに衝突。男子生徒1人が死亡し20人余りが負傷。バスの運転手は過失致死傷の疑いで逮捕された。

8

トヨタ自動車は、2026年3月期決算で国内企業として初めて売上高50兆円を超えた。

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カルビーは「ポテトチップス」など一部製品のパッケージを白黒化すると発表。中東情勢の悪化でナフサを原料とするインクの供給が不安定になっていることが原因。14日にはカゴメもケチャップの外装袋の見直しを発表するなど、身近な商品にも影響が広がっている。

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iPS細胞を使ったパーキンソン病治療の再生医療製品「アムシェプリ」を公的医療保険の対象にすることを厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会が了承した。薬価は約5530万円。

フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ五輪銀メダリストの坂本花織さんが引退記者会見。会見の最後には結婚したことを発表した。



花束を手に笑顔を見せるフィギュアスケート女子の坂本花織さん。記者会見で結婚を発表した＝2026年5月13日、神戸市中央区 （時事）

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ホンダが2026年3月期決算で1957年の上場以来、初の赤字転落。EV3車種の開発中止などで1兆5778億円の損失を計上したことが響いた。

栃木県上三川町の民家に複数の人物が押し入り住人の女性を殺害、2人に暴行し逃走した。「匿名・流動型犯罪グループ=トクリュウ」による犯行とみられる。実行犯の16歳の高校生4人、指示役の20代の夫婦が強盗殺人容疑で逮捕された。

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サッカーのワールドカップ北中米大会に臨む日本代表26人が決定。けがの三苫薫選手が外れ、長友佑都選手は5度目の出場へ。



ワールドカップ（Ｗ杯）に向けた練習を終え、笑顔を見せる日本代表選手（左から）大迫敬介、瀬古歩夢、長友佑都、佐野海舟、堂安律、上田綺世＝（25日、千葉市内）（時事）

岡本多緒さん、カンヌ映画祭で女優賞

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高市首相は韓国の李在明大統領と同国南東部・安東市で会談。中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化検討で一致、共同文書を発表した。首脳の相互往来・シャトル外交の一環。

21

民事裁判の全面デジタル化が全国の裁判所で始まった。訴状の提出や裁判記録の閲覧、判決文の受け取りなどがオンラインで可能になる。

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沖縄県名護市辺野古沖で小型船が転覆、同志社国際高校（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は米軍普天間飛行場の辺野古移設工事を視察する同校の学習内容が政治的中立を定めた教育基本法に違反するとの見解を示した。

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第79回カンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒さんと仏俳優ビルジニー・エフィラさんがコンペティション部門の女優賞に輝いた。日本人の女優賞受賞は初めて。



女優賞のエフィラさん（左）と岡本多緒さん（23日、カンヌ）（AFP＝時事）

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流通大手、セブン＆アイ・ホールディングス（HD）は、元会長兼最高経営責任者（CEO）で、日本にコンビニエンスストアの「セブン―イレブン」を導入した鈴木敏文さんが18日、心不全のため死去したと発表。93歳だった。



鈴木敏文氏 2018年4月撮影、時事

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長女への暴行容疑で25日に逮捕、釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が辞任。阿部氏は長女と次女のけんかを仲裁しようとして、口答えされたことに腹を立て、長女を投げ飛ばした。長女は生成AI・チャットGPTの回答を元に児童相談所に通報。同所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部氏を現行犯逮捕した。



辞任会見の阿部慎之助氏（時事）

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政府のインテリジェンス（情報収集・分析）能力強化を目指す国家情報会議設置法が参議院で可決・成立。安全保障やテロに関する重要情報活動、外国スパイによる情報活動について調査、審議する。

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国交正常化70年を記念し、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領と高市首相が会談。両国関係を「戦略的パートナー」に格上げすることで合意。

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サッカー日本代表は、東京で行われたワールドカップ北中米大会に向けた壮行試合でアイルランドと対戦し、1対0で勝利。後半40分過ぎに小川航基選手がゴールを決めた。



アイスランド戦の後半、先制ゴールを決め、祝福される小川航基選手（右から2人目）＝31日、東京・MUFGスタジアム（時事）

バナー写真 : ナフサ供給不安でパッケージを見直したカゴメトマトケチャップとカルビーポテトチップス（時事）