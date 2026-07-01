2026年6月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

少子化が止まらない日本、皇室も跡継ぎ問題は待ったなしで、皇室典範改正案が国会に提出された。サッカーW杯は決勝トーナメント初戦で、強豪ブラジル相手に善戦するも敗退。株価は史上最高値を更新し、為替相場で円は39年半ぶりの安値水準に突入するなど6月の主な出来事を振り返る。

出生数10年連続で最少更新

1

東京株式市場でソフトバンクグループの株価が大幅上昇。時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を上回り国内上場企業のトップとなった。

2

東京電力は、福島第1原発2号機の使用済み燃料プールから核燃料を取り出す作業を始めた。水蒸気爆発していない建屋での作業は初めて。

3

厚生労働省が公表した人口動態統計（概数）で、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）が67万1236人で10年連続で過去最少を更新した。合計特殊出生率も1.14と過去最低。

台風6号が紀伊半島に一時上陸。新しい防災気象情報の運用開始後初めての「レベル5氾濫特別警報」が出た。

5

中東情勢によるエネルギー価格高騰に対応する総額3兆1135億円の補正予算が成立。このうちガソリン補助金の財源の積み増しなどに充てる中東情勢対応予備費が2.5兆円。

家電量販店最大手のヤマダホールディングスと5位のエディオンが経営統合で基本合意した。売上高2.5兆円規模の巨大グループとなる。

経済産業省は総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会を開き、廃炉を決めた原発を2040年代までに2～5基建て替える案を示した。建設コストは高騰しており計画通りに進むかは不透明。

6

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関が、飛鳥時代の天皇の宮殿跡や高松塚古墳など19遺で構成する「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県）を世界文化遺産に登録するよう勧告した。7月に韓国で開催される世界遺産委員会で正式決定の見通し。

テニスの全仏オープンで小田凱人選手が車いすの部男子シングルスで優勝した。国枝慎吾さんに並ぶ同種目最多の4連覇。



車いすの部男子シングルスで4連覇を果たした小田凱人＝パリ（共同）

8

外相や衆院議長を務めた河野洋平氏が死去。89歳だった。自民党ハト派の代表格で、宮沢内閣の官房長官時だった1993年、慰安婦問題に関する「おわびと反省」を表明する「河野談話」を発表。同年、自民党が下野した際の「野党自民党総裁」を務めた。



在任期間が歴代1位となり、国会内で記者会見する河野洋平衆議院議長（2008年11月、時事）

10

衆参の正副議長が皇族数の確保策に関し「立法府の総意」案を示し、各党派を集めた全体会議で決定した。「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」を了とし、総意に基づく法制化を政府に要請する内容。

11

プロボクシングの元世界王者でタレントのガッツ石松さんが2日に亡くなっていたことが分かった。76歳だった。



日本人初の世界ライト級タイトルを奪い“ガッツポーズ”＝1974年4月（時事）

13

天皇、皇后両陛下がオランダとベルギーの公式訪問に出発。それぞれの国の離宮に滞在、国賓として両国王主催の晩さん会などに出席し友好親善を図られた。



オランダのウィレム・アレクサンダー国王夫妻と共にワールドカップを観戦［オランダ王室提供］=14日（時事）



ベルギー国王夫妻主催の晩さん会を前に記念撮影に臨まれる天皇、皇后両陛下とフィリップ国王夫妻＝23日、同国ブリュッセルのラーケン宮［代表撮影］（時事）

14

サッカーW杯北中米大会で初戦に臨んだ日本は強豪オランダにリードされながらも追い付き、2-2で引き分けた。

16

日本銀行が政策金利を1.0％に引き上げることを決定した。物価上昇のリスクに備えて利上げに踏み切り約31年ぶりの高水準に。

17

北海道・知床で2022年に乗員乗客26人が死亡・行方不明になった遊覧船沈没事故で、運航会社の社長に禁錮5年の実刑判決。

18

日経平均株価の終値が史上初めて7万円を突破（終値は7万1053円）。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを好感した。6万円台に到達してから2カ月弱での大台更新。



終値が初めて7万円を超えた日経平均株価を示すモニター＝18日、東京都中央区（時事）

19

滋賀県日野町で1984年に起きた強盗殺人事件「日野町事件」の再審公判に向けた協議で大津地検は服役中に亡くなった男性の有罪を主張しないと表明。国会では再審制度の見直し論議が大詰めを迎えている。

20

サッカーW杯北中米大会で日本代表はチュニジアに4ｰ0で快勝。日本の1試合4点はW杯最多。



1次リーグ・チュニジア－日本。後半、チーム4点目のゴールを決める上田綺世選手（左）＝20日、メキシコ・モンテレイ（時事）

22

北海道の旭川地裁は、2024年4月に旭川市で17歳の女子高校生が橋から転落死した事件で殺人などの罪に問われた女性被告（23）に求刑通り懲役27年を言い渡した。

23

最高裁は、高額献金の勧誘などが問題視された世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対し、解散を命じた東京高裁決定を支持し、教団側の特別抗告を棄却した。裁判官4人全員一致の意見。

24

木原稔官房長官は記者会見で日本人2人が5月に中国遼寧省大連で中国当局に拘束されたと明らかにした。いずれも国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した容疑という。

25

午前7時半頃、岩手県沖を震源とする地震があり青森県階上町で震度6強、八戸市で震度6弱の地震を観測した。

26

サッカーW杯北中米大会で日本は1次リーグF組の第3戦となるスウェーデン戦を1-1で引き分けた。勝ち点5でF組の2位になり決勝トーナメント進出を決めた。



鈴木彩艶選手の好セーブで引き分けた （BILDBYRAN via Reuters Connect）

午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、同県富士河口湖町で震度6弱、大月市で5強の揺れを観測した。地震の規模（マグニチュード）は5.6と推定される。富士山の火山活動に変化はなく、噴火の心配はないという。

28

歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去したと所属事務所が発表。91歳だった。同性愛者であることを20代で公表、自身が作詞作曲した「ヨイトマケの唄」が大ヒットし、舞台やテレビなどで活躍した。



1983年4月撮影（時事）

29

米テキサス州ヒューストンで行われたサッカーW杯北中米大会決勝トーナメント初戦で、日本はＷ杯優勝最多5回のブラジルに1-2で逆転負け、16強入りを逃した。

30

東京外国為替市場の円相場が1ドル＝162円台前半に下落。1986年12月以来、39年半ぶりの円安・ドル高水準となった。

政府が皇族数確保に向けた皇室典範改正案を閣議決定、国会に提出した。「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」「旧11宮家の男系男子を養子に迎える」の2つが柱で、養子に男児が生まれた場合、皇位継承資格を有することを盛り込んだ。

バナー写真 : ワールドカップ決勝トーナメント敗退が決まり、サポーターに一礼する森保一監督（時事）