2026年8月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

千葉県や石川県、富山県、福井県でレベル5の大雨特別警報。川のはん濫や大規模な住宅の浸水被害があり、改めて、災害列島であることを実感。奥田碩さん、岸恵子さん、草間彌生さん……ビッグネームが相次いで他界した8月の主な出来事を振り返る。

28年ぶりの日米協調円買い介入

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女子ゴルフのAIG全英女子オープンで、桑木志帆選手（23）がプレーオフの末、優勝した。これが米ツアーの初優勝。メジャー制覇は日本女子7人目（8度目）。



プレーオフを制して優勝し、喜ぶ桑木志帆選手（英リザムセントアンズ）（AFP=時事）

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日米両財務相が外国為替市場で米東部時間7月31日に円買いの協調介入を実施したとする声明を同時に公表した。日米による円買いの協調介入は28年ぶり。

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五輪のスピードスケートで日本女子最多の10個のメダルを獲得し、今春に現役引退した高木美帆さんに、国民栄誉賞が授与された。



首相官邸での表彰式で、高市早苗首相から盾を授与された高木選手［代表撮影］（AFP=時事）

出入国在留管理庁は外国人の永住許可要件を厳格化するガイドライン案を公表。年収が日本人世帯の平均を上回ることや年金の受給見込み額が厚生年金に30年加入していることを原則求める。

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政府は臨時閣議で、現在8%としている飲食料品の消費税率を2027年4月から2年間に限り1% に引き下げる基本方針を決定した。

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政府は熊本地震を「激甚災害」に指定。農業やインフラの復旧事業に国からの補助を拡充、財政負担を軽くし、住民の生活再建を後押しする。

明治安田Jリーグが開幕。従来の2月開幕から変更、1993年の誕生以来、初めて8月のシーズン入り。冬季の中断を挟み、J1は来年6月までシーズンが続く。欧州主要リーグや、アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）と開催時期がそろう。

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日本の基幹ロケット「H3」9号機の打ち上げが成功した。昨年末の失敗以降初めて実用衛星を軌道に載せ、通常運用に戻った。

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トヨタ自動車の社長や経団連会長を務めた奥田碩さんが死去したことが分かった。93歳。世界初のハイブリッド車「プリウス」の開発・販売を主導、海外展開に力を入れ、国際的地位を高めた。



奥田碩さん（時事）

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ロシアのプーチン大統領が初めて北方領土の択捉島を訪問。高市早苗首相は「我が国固有の領土だ。強く抗議する」と表明した。

千葉県で記録的な豪雨となり気象庁が千葉市、大網白里市など5市にレベル5の大雨特別警報を発表。冠水した道路で車に閉じ込められるなどして13人が死亡。住宅の浸水被害は4100棟以上に上った。高市首相は27日、激甚災害に指定する方針を示した。

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敗戦から81年を迎え、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で開かれた。天皇陛下が「深い反省」を述べられた一方で高市首相は就任後初の式辞で「反省」には触れなかった。

トランプ政権が赤根智子ICC所長を制裁対象に

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太平洋クロマグロ（本マグロ）の漁獲枠をめぐる国際会議の再協議で、日本が支持する30キロ以上の大型魚の枠を2027年以降25%増やす案で合意した。漁獲枠が増えた他国からの輸入増などで価格が安くなる可能性がある。

米トランプ政権は、国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長らを制裁対象にすると発表した。ICCは「国際的な法秩序そのものが危険にさらされる」と非難する声明を出した。

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映画「君の名は」「おとうと」で知られる俳優で、文筆家としても活躍した岸恵子さんが8月7日、老衰で死去したことが分かった。93歳だった。



岸恵子さん 1990年4月撮影（時事）

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東武日光線・新鹿沼駅（栃木県鹿沼市）構内で、特急電車が除草作業中の男性4人と接触し、全員が死亡した。

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法務省は、2009年に大阪市内のパチンコ店に放火して5人を殺害し死刑が確定した高見素直死刑囚の刑を執行した。死刑執行は1年2カ月ぶりで、高市政権下では初めて。

パラグアイ公式訪問中の秋篠宮ご夫妻が、首都アスンシオンで日本人移住90周年記念式典に出席された。秋篠宮さまはパラグアイに根付いてきた日系人社会に「心から敬意を表します」と述べられた。



パラグアイの日本人移住90周年記念式典に出席された秋篠宮ご夫妻（パラグアイ・アスンシオン、時事）

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ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが婚約発表。

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福岡県議会の複数の正副議長経験者が就任前に最大会派の自民党県議団の幹部らに多額の現金を渡したと証言した問題で、同議会の蔵内勇夫議長が議員辞職した。

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政府は、外国人の在留手続きに関する手数料の改定額を定めた政令を決定した。在留資格変更・更新は現行の一律6000円から期間に応じて1万～7万5000円、永住許可は現行の1万円から20万円に、それぞれ引き上げる。施行は10月1日。

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水玉をモチーフにした絵画やカボチャの彫刻作品などで世界的に高く評価された前衛芸術家で、文化勲章受章者の草間彌生さんが14日、多臓器不全のため東京都内の病院で死去したことが分かった。97歳だった。



草間彌生さん 2013年9月13日撮影（時事）

富山県氷見市と石川県羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に警戒レベル5の大雨特別警報が発令された。線状降水帯が断続的に発生し、河川のはん濫や住宅の浸水被害が相次いだ。30日未明には、福井県大野市、勝山市に警戒レベル5の大雨特別警報が発令された。



大雨の影響で冠水した重機 （富山県氷見市、時事）

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東京債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが上昇（価格は下落）し、一時2.950％をつけた。1996年10月以来、約30年ぶりの水準。

原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向けて、経済産業省が茨城県常陸大宮市に文献調査の実施を申し入れた。地元の意向を待たずに国が申し入れたのは東京都小笠原村の南鳥島に続き2例目。 実施されれば全国で5例目となる。

立憲民主党と公明党の衆院議員らが合流して1月に結党した中道改革連合は、参院議員や地方議員も含めた合流の見送りを決めた。政権交代の受け皿となることを目指したが、再び立民系と公明系に分裂する。

バナー写真：大雨で冠水した千葉県大網白里市のコンビニの駐車場で立ち往生した車両（8月14日、共同イメージズ）