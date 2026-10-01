2026年9月　日本の出来事

Japan Timeline

Newsfrom Japan

各地で記録的な大雨が降り、レベル5の警報発出が相次いだ。一方、医学分野で最も権威ある米ラスカー賞に睡眠研究と血友病の治療薬開発で日本人4人が一挙に選出。名古屋で開幕したアジア大会では、eスポーツで11歳の金メダリストが誕生、競泳男子200メートル平泳ぎで世界新を樹立するなど日本勢が活躍。9月の主な出来事を振り返る。

各地で豪雨被害が相次ぐ

1

長期金利の指標となる国債の利回りが一時3.005%をつけ、約30年ぶりに3%台となった。

3

独創的でユーモラスな研究に与えられるイグ・ノーベル賞の医学賞に「鼻のかみ方」を空気力学的に研究した旭川医科大の故・海野徳二名誉教授が決まった。日本人の受賞は20年連続。

6

国民民主党の代表選で、党創設者の玉木雄一郎氏が3選された。今後3年の代表の任期を「政権準備期間」と位置付けた。

7

秋雨前線などの影響で日本列島は関東を中心に記録的な大雨となり、気象庁は伊豆諸島の東京都新島村、大島町、利島村にレベル5土砂災害特別警報を発表した。

8

愛知県西部と岐阜県美濃地方に線状降水帯が発生、気象庁は両県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表した。東海道・山陽新幹線や名古屋市営地下鉄は運転を見合わせた。

9

中道改革連合の解体が決まった。立憲系と公明系に分かれ、衆院で統一会派「中道」を組む。

プロ野球の通算最多安打記録を持つ張本勲さんが死去、86歳だった。東映、巨人、ロッテなどで活躍、「安打製造機」と呼ばれた。広島市出身で5歳のときの被爆体験を公言し平和を訴え続けた。



打撃練習の合間、マリナーズのイチローと話す張本勲氏＝2009年4月、米シアトル（時事）

米ラスカー賞に、不眠治療薬の開発につながる物質を発見した筑波大の柳沢正史教授と、血友病の治療薬を開発した中外製薬の服部有宏・元シニアフェロー、北沢剛久研究本部副本部長、井川智之研究本部長が選ばれた。

11

18～34歳の未婚者の30%超が子どもを1人も望んでいないことが、国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査で分かった。2002年の調査以降、30%を上回ったのは初めて。

デジタル庁が、政府職員らの個人情報約24万件が漏洩した可能性があると公表。政府の基幹ネットワークが不正アクセスを受けた。

13

沖縄県知事選が投開票され、新顔の古謝玄太氏（42）が、現職で3期目を目指した玉城デニー氏（66）らを破り、初当選した。

14

中部電力は浜岡原発のデータ不正で林欣吾社長と勝野哲会長が9月末で引責辞任すると発表した。再稼働に向けた審査申請は取り下げる。

16

世界経済フォーラムは世界各国の男女平等の達成度合いを示す「ジェンダーギャップ指数」を公表。日本は145カ国中、117位だった。昨年は118位。

17

高市早苗首相が第2次高市改造内閣を発足させた。重要閣僚の多くを留任させたほか、自民党派閥の裏金問題に関与した議員も起用した。



改造内閣発足後の記念撮影に臨む高市早苗首相ら＝2026年9月17日（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

日本で32年ぶりのアジア大会

18

日本銀行が金融政策決定会合で政策金利を1.0%程度から1.25%程度に引き上げると決めた。追加利上げは6月会合以来3カ月ぶり。

19

第20回アジア競技大会が名古屋市で開幕した。4年に1度開かれ、日本での夏季大会の開催は1958年の東京、94年の広島に続き32年ぶり3度目。参加は45の国・地域と難民選手団。



旗手の藤波朱理（前列右）と中村輪夢（同左）を先頭に開会式で入場行進する日本選手団＝2026年9月19日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム（時事）

20

総務省が公表した人口推計で65歳以上の高齢者は、前年より2万人増の3624万人だった。総人口に占める割合は前年比0.2ポイント増の29.6%で過去最高を更新した。

21

台風25号が関東に最接近。千葉県、神奈川県で土砂崩れなどが相次いだ。千葉県北部の印旛沼の堤防が決壊し、広範囲に浸水被害が及んだ。28日までに千葉県で9人、神奈川県で5人の計14人の死亡が確認され、千葉県で1人が行方不明になっている。



台風25号の影響で千葉県成田市の印旛沼の堤防が決壊。ソーラーパネルが水に漬かった＝2026年9月24日［小型無人機で撮影］（時事）

22

国連総会出席のためニューヨークを訪問中の高市早苗首相が、トランプ米大統領と首脳会談。経済安全保障など中国を巡る問題について協議。また、米政権が解体を目指す国際刑事裁判所（ICC）について、「日本は一貫して支持」の姿勢を表明した。



約30分間の首脳会談を行った高市首相とトランプ米大統領＝2026年9月22日（ロイター）

24

愛知・名古屋アジア大会の競泳男子200メートル平泳ぎで17歳の大橋信が2分4秒83の世界新記録で優勝し、100メートル平泳ぎとの2冠を達成した。卓球男子団体は、決勝で王者中国との戦いを制し、1966年以来、60年ぶりの金メダル獲得。

25

東京地裁は、18歳未満の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定は「表現の自由を定めた憲法に違反する」と判断した。元高校生ら4人の損害賠償請求は退けた。

26

愛知・名古屋アジア大会eスポーツのパズルゲーム「ぷよぷよ」で日本選手団最年少11歳の小学5年、栗原悠輝選手が金メダルを獲得した。

28

「北の国から」「前略おふくろ様」など数々の名作ドラマを手掛けた脚本家の倉本聰さんが多臓器不全のため北海道富良野市の自宅で18日に亡くなったことが分かった。91歳だった。



旭日小綬章を受け、喜びを語る倉本聰さん。北海道富良野市のアトリエにて＝2010年4月撮影（時事）

東京大学が次期学長に同大大学院総合文化研究科の藤垣裕子教授を選出した。任期は来年4月1日から6年間。同大で女性学長は初めて。教職員らによる2度の意向投票で藤垣氏はいずれも2位だったが、選考・監察会議が面接結果などに基づいて判断した。

東京都千代田区北の丸公園にある気象庁の「東京」観測点での降水継続日数が8月27日から34日間となった。1886年の統計開始以来、最長だった2019年6月27日から7月29日までの記録を更新した。

29

大阪大発のベンチャー企業・クオリプス（大阪市）が、iPS細胞から作った心筋細胞シートを、重い心不全の50代女性患者に移植したと発表した。iPS細胞を使った再生医療製品の移植は初めて。

30

天皇、皇后両陛下が熊本地震の被災者を見舞うため、八代市、氷川町、宇城市を訪れ、被災者と面会。災害対応に当たった人たちをねぎらった。

バナー写真：愛知・名古屋アジア大会（左）eスポーツ「ぷよぷよ」で優勝した栗原悠輝選手 （右上）競泳男子200メートル平泳ぎ決勝、世界新記録で優勝した大橋信選手 （右下）卓球男子団体で60年ぶりに金メダルを獲得。左から篠塚大登選手、戸上隼輔選手、松島輝空選手、張本智和選手 （写真はすべて時事）