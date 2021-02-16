12月第3次産業活動指数は97.8、前月比0.4％低下＝経産省

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経済産業省が１６日発表した１２月の第３次産業活動指数（季節調整済み、総合）は９７．８（２０１５年平均＝１００．０）で、前月比０．４％低下した。２カ月連続の低下。写真は夜８時前の飲食店街を歩く人。東京で１月撮影。（2021年 ロイター/Kim Kyung-Hoon ）

［東京 １６日 ロイター］ - 経済産業省が１６日発表した１２月の第３次産業活動指数（季節調整済み、総合）は９７．８（２０１５年平均＝１００．０）で、前月比０．４％低下した。２カ月連続の低下。

１１業種中、低下方向に影響したのは６業種。

「生活娯楽関連サービス」は飲食店、飲食サービス業、宿泊業、娯楽業が減少し５．５％低下した。「金融業、保険業」は銀行業・協同組織金融業が３．９％の低下。「運輸業、郵便業」は２．７％、「不動産業」は１．９％、「事業者向け関連サービス」は０．７％、「物品賃貸業（自動車賃貸業を含む）」は０．５％、それぞれ低下した。

一方、４業種が上昇方向に影響した。「医療、福祉」は３．４％の上昇。「卸売業」は 機械器具卸売業、その他卸売業（機械器具を除く住関連卸売業）が２．５％上昇。「電気・ガス・熱供給・水道業 」は２．４％、「小売業」は０．６％、それぞれ上昇した。

「情報通信業」は横ばいだった。