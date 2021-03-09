東京マーケット・サマリー（9日）

Newsfrom Japan

■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 108.79/81 1.1879/83 129.26/30

NY午後5時 108.86/91 1.1843/47 129.03/07

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点とほぼ同水準の１０８円後半。一時はアジア株の底堅い展開を背景に円が売られ、ドルは９カ月ぶり高値を付けた。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29027.94 +284.69 28748.87 28609.21─29053.56

ＴＯＰＩＸ 1917.68 +24.10 1902.89 1893.71─1918.25

東証出来高(万株) 162114 東証売買代金(億円) 32706.03

東京株式市場で日経平均は反発。外為市場でドル／円で１０９円台まで円安が進んだことが好感された。物色面では、値がさのグロース株が引き続き売られる一方、バリュー株が幅広く物色され、これが相場全体を下支えする格好となっている。

東証１部の騰落数は、値上がり１８４８銘柄に対し、値下がりが３０２銘柄、変わらずが４４銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.013％

ユーロ円金先（21年6月限） 100.050 (+0.005)

安値─高値 100.050─100.050

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０１３％になった。「積み最終日に向けて調達意欲が高まる可能性はあるが、本日は横ばい推移だった」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は方向感に乏しい展開。

＜円債市場＞

国債先物・21年3月限 151.05 (-0.09)

安値─高値 150.83─151.09

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.125％ (+0.015)

安値─高値 0.135─0.125％

国債先物中心限月３月限は前営業日比９銭安の１５１円０５銭と続落して取引を終えた。３月の日銀点検への不透明感が一段と強まり、売りが優勢となった。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１．５ｂｐ上昇の０．１２５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.02─-0.07

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.04─-0.05

5年物 0.06─-0.03

7年物 0.11─0.01

10年物 0.21─0.11