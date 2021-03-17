家計の金融資産、12月末は1948兆円で過去最高、現預金が増勢＝日銀

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［東京 １７日 ロイター］ - 日銀が１７日に発表した昨年１０─１２月期の資金循環統計によると、家計が保有する金融資産残高は１２月末時点で１９４８兆円となり、前年に比べて２．９％増加した。現預金の増加が押し上げ要因となり、過去最高を更新した。

家計の金融資産のうち、「現金・預金」は前年比４．８％増の１０５６兆円で過去最高を更新。新型コロナウイルスの感染拡大で外出や消費を手控えられ、現金、預金ともに増加傾向となっている。「株式等」は０．７％増の１９８兆円、「投資信託」は５．１％増の７８兆円。株高で株式や投信の残高が増えた。

企業の金融資産も６．２％増の１２７５兆円で過去最高を更新。「現金・預金」が１６．６％増の３１１兆円で過去最高となり、金融資産の増加につながった。「対外直接投資」も７．３％増の１５６兆円で過去最高を更新した。

日銀の国債保有は５４５兆円で過去最高を更新。一方で、残高に占める比率は４４．７％で９月末の４５．１％から低下した。１０―１２月期、国債発行残高が２１兆円程度増えたのに対し、日銀の保有増はこのうち２０％にすぎず、残高に占める比率よりも低かった。

海外の保有額は１６３兆円で残高に占める比率は１３．３％。残高、比率ともに過去最高を更新した。

(和田崇彦 編集：内田慎一)