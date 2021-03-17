米国務長官、中国は「攻撃的かつ抑圧的に行動」

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３月１７日、ブリンケン米国務長官（写真）は午前、都内で開いた記者向けラウンドテーブルで、中国は東シナ海や南シナ海などで一段と攻撃的かつ抑圧的に行動し、地域の緊張を「抑えるどころか高めている」と指摘した。東京で１６日撮影（２０２１年 ロイター／Eugene Hoshiko）

［東京 １７日 ロイター］ - ブリンケン米国務長官は１７日午前、都内で開いた記者向けラウンドテーブルで、中国は東シナ海や南シナ海などで一段と攻撃的かつ抑圧的に行動し、地域の緊張を「抑えるどころか高めている」と指摘した。

ブリンケン長官は、中国について、国内で一段と抑圧的に行動し、尖閣諸島（中国名：釣魚島）を含む東シナ海や台湾を含む南シナ海など国外で「より積極的に」行動していると述べた。

ブリンケン長官は前日、オースティン国防長官と共に、茂木敏充外相、岸信夫防衛相との安全保障協議委員会（２プラス２）に出席。その後発表された共同声明は、中国が南シナ海や東シナ海で活動を活発化させていることを念頭に、国際秩序に合致せず、国際システムを損なう行動に反対すると表明した。

ブリンケン長官は、前日の日本政府側との協議について「日本は台湾や台湾海峡の情勢に関心を持っており、それについて時間を割いて意見交換した」と述べ「中国の行動に対するわれわれの懸念の一部を中国側に明確な形で示す機会を楽しみにしている」と語った。

ブリンケン、オースティン両氏はこの後ソウルに向けて離日し、１８日に韓国の外務、防衛担当閣僚との２プラス２会合に臨む。