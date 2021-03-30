東京マーケット・サマリー（30日）

Newsfrom Japan

■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 110.22/24 1.1734/38 129.34/38

NY午後5時 109.78/81 1.1762/66 129.20/24

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１０円前半。月末・期末を控えた実需の売買が交錯する中、ドルは米長期金利の上昇に歩調を合わせて買い進まれた。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29432.70 +48.18 29365.04 29283.89─29478.20

ＴＯＰＩＸ 1977.86 -15.48 1980.42 1967.13─1982.95

東証出来高(万株) 134076 東証売買代金(億円) 27235.67

東京株式市場で日経平均は４日続伸。配当権利落ち分を考慮すると、実質的に前日比で２００円高前後で推移し、市場では「配当落ち分を即日埋め切ったことで、強い基調を確認する格好となった」（国内証券）との声が聞かれる。ただ、朝方に買いが一巡した後は手掛かり材料難となり、全体的に小動きとなった。

東証１部の騰落数は、値上がり５４１銘柄に対し、値下がりが１５６４銘柄、変わらずが５５銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.014％

ユーロ円金先（21年6月限） 100.055 (+0.010)

安値─高値 100.045─100.055

3カ月物ＴＢ -0.100 (-0.004)

安値─高値 -0.100─-0.100

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０１４％になった。前営業日（マイナス０．０１４％）から横ばい。「地合いは前日から変わらず、ビッドサイドは地銀、大手行で二極化しつつも総じて資金調達意欲が強い状況だ」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は強含み。

＜円債市場＞

国債先物・21年6月限 151.23 (-0.24)

安値─高値 151.22─151.39

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.085％ (+0.020)

安値─高値 0.090─0.070％

国債先物中心限月６月限は前営業日比２４銭安の１５１円２３銭と大幅反落して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比２ｂｐ上昇の０．０８５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.01─-0.08

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.03─-0.06

5年物 0.05─-0.04

7年物 0.09─-0.00

10年物 0.18─0.08