サッカー＝フランクフルト大敗、鎌田と長谷部が出場

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サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは１７日、各地で試合を行い、鎌田大地と長谷部誠（右）が所属するアイントラハト・フランクフルトは敵地でボルシアＭＧに０─４の大敗を喫した（２０２１年　ロイター）
サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは１７日、各地で試合を行い、鎌田大地と長谷部誠（右）が所属するアイントラハト・フランクフルトは敵地でボルシアＭＧに０─４の大敗を喫した（２０２１年　ロイター）

［ウォルフスブルク（ドイツ）　１７日　ロイター］ - サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは１７日、各地で試合を行い、鎌田大地と長谷部誠が所属するアイントラハト・フランクフルトは敵地でボルシアＭＧに０─４の大敗を喫した。

鎌田は先発し、後半３９分までプレー。長谷部は後半２０分から出場した。

シュツットガルトはウニオン・ベルリンに１─２で敗れた。シュツットガルトの遠藤航はフル出場。ウニオン・ベルリンの遠藤渓太はベンチ入りしたが、出番はなかった。

堂安律と奥川雅也が所属するビーレフェルトはアウクスブルクと０─０で引き分けた。堂安と奥川はともに先発し、後半途中までプレーした。

リーグ９連覇を目指す首位バイエルン・ミュンヘンはウォルフスブルクを３─２で下した。

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ロイター通信ニュース