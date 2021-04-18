サッカー＝フランクフルト大敗、鎌田と長谷部が出場
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［ウォルフスブルク（ドイツ） １７日 ロイター］ - サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは１７日、各地で試合を行い、鎌田大地と長谷部誠が所属するアイントラハト・フランクフルトは敵地でボルシアＭＧに０─４の大敗を喫した。
鎌田は先発し、後半３９分までプレー。長谷部は後半２０分から出場した。
シュツットガルトはウニオン・ベルリンに１─２で敗れた。シュツットガルトの遠藤航はフル出場。ウニオン・ベルリンの遠藤渓太はベンチ入りしたが、出番はなかった。
堂安律と奥川雅也が所属するビーレフェルトはアウクスブルクと０─０で引き分けた。堂安と奥川はともに先発し、後半途中までプレーした。
リーグ９連覇を目指す首位バイエルン・ミュンヘンはウォルフスブルクを３─２で下した。
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