ＥＳＲとＧＩＣ、豪州の物流ポートフォリオ買収 29億ドル
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［香港 １９日 ロイター］ - 物流資産ポートフォリオの管理を手掛けるＥＳＲケイマンは、シンガポール政府投資公社（ＧＩＣ）と共同で、米大手投資ファンドのブラックストーンからオーストラリアのポートフォリオを３８億豪ドル（２９億ドル）で買収することを明らかにした。
ＥＳＲが１８日遅くに明らかにしたところによると、オーストラリアの物流・一般不動産ポートフォリオの取引としては過去最大規模。
今回の取引により、ＥＳＲはオーストラリア３位の物流施設オーナーとなる。運用資産は７９億豪ドルに増加する。
ＥＳＲは投資ビークルのエクイティ部分に２０％出資。残りはＧＩＣが出資する。初期利回りは４．５％、加重平均リース期間は６．９年の見通し。
ポートフォリオには、アデレード、ブリスベン、メルボルン、パース、シドニーなど主要都市にある収益を上げている４５の資産が含まれており、総陸地面積は３６０万平方メートル。
香港株式市場のＥＳＲ株は朝方の取引で１％値上がりしている。
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