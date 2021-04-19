ボルボ、中国滴滴の自動運転走行試験に車両を提供へ
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［ロンドン １９日 ロイター］ - スウェーデンの自動車大手ボルボ・カーズは１９日、中国配車サービス大手、滴滴出行（ディディ・チューシン）の自動運転部門に試験走行用車両を提供すると発表した。
ボルボはハンドルやブレーキのあるスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＸＣ９０」を滴滴自動駕駛に提供、滴滴は自社の自動運転ハード製品を車両に搭載する。
滴滴は現在、新規株式公開（ＩＰＯ）に向けた準備を進めており、企業価値を１０００億ドル以上にしたい意向。
ボルボは中国自動車大手、浙江吉利控股集団の傘下にある。幹部によると、ボルボは当初、滴滴に数百台を提供する見通しで、走行試験用車両が拡大するのに伴い追加提供したい考え。
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