米当局、テスラ車の衝突事故を調査

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［ワシントン １９日 ロイター］ - 米道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）は１９日、テキサス州で１７日に発生した米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの乗用車の衝突事故について調査していると発表した。

地元テレビ局によると、事故を起こしたのは２０１９年型モデルＳで、高速走行中にカーブを曲がり切れず、木に衝突し、車体が炎上した。消火後に当局が車内から２人を発見。１人は助手席、もう１人は後部座席から発見された。当局によると、事故当時、運転席は無人だったとみられる。

ＮＨＴＳＡは「特別事故調査チームを直ちに立ち上げ、今回の事故を調査する。地元警察およびテスラと積極的に協力し、事故の詳細を把握しさらなる情報を得た上で適切な措置を講じる」とした。

また、米運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）は同日、今回の衝突事故を調査するために調査員２人を派遣すると発表。「車両の操作と事故後の火災に焦点を当てて調査する。ＮＴＳＢの調査員はきょう午後遅くに現地に到着する予定」とした。

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