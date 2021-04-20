インド、5月1日から18歳以上の全国民にワクチン接種へ

Newsfrom Japan





［ニューデリー １９日 ロイター］ - インド政府は１９日、新型コロナウイルスワクチン接種対象者を５月１日から１８歳以上の全国民に広げると発表した。

感染第２波への対応を巡って批判が強まっているモディ政権は、ワクチン製造業者が今後供給分の５０％を連邦政府に直接納入するよう義務付け、残りを州政府とあらかじめ表明した価格で市場に配分するとしている。

インドは１９日までに約１億２３９０万回分の接種を行っており、これは米国と中国に次いで世界３番目の規模だが、人口数でみた接種率ではまだかなり低い。

一方１９日の新規感染者は過去最大の２７万３８１０人を記録。累計で１５００万人を突破して世界第２位となっている。死者数も最悪の１６１９人で、累計は１７万８７６９人に達した。病床や酸素吸入器、重要医薬品なども不足も深刻な状態だ。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html