長城汽車系の車載電池メーカー、資金調達を協議

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［北京 ２０日 ロイター］ - 中国の自動車大手、長城汽車系の車載電池メーカー、ＳＶＯＬＴは３０億ー５０億元（４億６２００万ー７億７０００万ドル）を調達する方向で投資家と協議を進めている。

ＳＶＯＬＴの会長が上海国際自動車ショーでロイターに明らかにした。

同会長は、企業評価額が資金調達前の段階で２６０億元になるとし、上海証券取引所の科創板（スター・マーケット）に来年上場を目指す方針を示した。

ＳＶＯＬＴは中国東部・江蘇省の常州と無錫で電気自動車向けのバッテリーを生産。２０２５年のバッテリーセルの生産能力は世界全体で約２００ギガワット時になる見通しという。ドイツでもバッテリー工場を建設している。

同会長によると、電動バイクなどモビリティー事業向けの円筒型バッテリーセルを生産するため、工場も買収した。

中国では電気自動車の販売が増えており、バッテリーを生産する寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）や比亜迪（ＢＹＤ）などが近年、事業を拡大している。

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