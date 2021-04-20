2月第3次産業活動指数は97.0、前月比0.3％上昇＝経産省

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［東京 ２０日 ロイター］ - 経済産業省が２０日発表した２月の第３次産業活動指数（季節調整済み、総合）は９７．０（２０１５年平均＝１００．０）で、前月比０．３％上昇した。４カ月ぶりの上昇。

１１業種中、上昇方向に影響したのは４業種。

「生活娯楽関連サービス」は 飲食店、飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業や娯楽業が８．５％上昇した。「小売業」は その他の小売業、機械器具小売業や各種商品小売業が３．０％の上昇。「医療、福祉」は２．２％、「運輸業、郵便業」は０．９％、それぞれ上昇した。

一方、６業種が低下方向に影響した。「卸売業」はその他卸売業（機械器具を除く住関連卸売業）や建築材料、鉱物・金属材料等卸売業などが３．０％低下した。「情報通信業」は３．３％、「電気・ガス・熱供給・水道業」は４．８％、「不動産業」は１．０％、「事業者向け関連サービス 」は０．３％、「物品賃貸業（自動車賃貸業を含む）」は０．４％、それぞれ低下した。

「金融業、保険業」は横ばいだった。

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