米上院、司法副長官にモナコ氏承認

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［ワシントン ２０日 ロイター］ - 米上院は２０日、司法副長官にリサ・モナコ元次官補を充てる人事を９８対２の圧倒的賛成多数で承認した。刑事および国家安全保障関連の捜査や全米９４地区の連邦検事事務所など、管轄する範囲は広い。

就任後の最優先課題の１つは、トランプ前大統領の支持者らによる１月６日の議会議事堂襲撃事件を巡る捜査の統括で補完的役割を果たすこと。これまでに４１０人以上が襲撃への関与で起訴されている。

また、ロシアが主導したとされる、米ソーラーウインズのＩＴインフラ管理ソフトに対するサイバー攻撃への対応も優先順位が高い。同攻撃によって米財務省や司法省などの政府機関が影響を受けた。

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