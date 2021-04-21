企業の資金需要ＤＩは＋9、中小の飲食・宿泊で需要高まる＝日銀

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［東京 ２１日 ロイター］ - 日銀が２１日に発表した「主要銀行貸出動向アンケート調査」（四半期ごと公表）の４月調査では、企業向けの資金需要が「増加」したとの回答から「減少」を指し引いた指数（ＤＩ）がプラス９となり、前回１月のマイナス５から上昇した。新型コロナウイルスの感染急拡大で、中小企業の特に飲食・宿泊業で手元資金を確保する動きが強まった。

調査の回答期間は３月９日から４月１２日で、５０の銀行、信用金庫が対象。

企業の規模別では、大企業向けの資金需要判断ＤＩが前回のマイナス６からマイナス２とマイナス圏での推移になったのに対し、中小企業向けはプラス１からプラス１０に大幅に上昇した。

中小企業では、非製造業のＤＩがプラス１からプラス９に上昇。中小企業・非製造業の内訳では飲食・宿泊を含む「その他非製造業」でプラス２からプラス９に上昇した。

感染拡大で消費の抑制が再び強まり、個人向けの資金需要は前回のプラス１２からプラス７に低下した。住宅ローンはプラス１４からプラス８に、消費者ローンはプラス３からマイナス１にいずれも低下した。

(和田崇彦)

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